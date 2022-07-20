Многоэтажку для жителей аварийных домов начали строить на барнаульском Потоке

Многоквартирный дом для переселения жителей из аварийного фонда начали строить на улице Беляева, 14 в Барнауле. Он будет готов в следующем году. 50 из 72 квартир в нем могут получить переселенцы из аварийных домов. Также в этом же доме смогут поселиться дети-сироты. 19 июля глава администрации Барнаула Вячеслав Франк побывал на строительной площадке и обсудил с представителем компании-застройщика ход работ.

«Непростой проект»

Согласно проекту, в будущем доме будет девять этажей, на которых разместят 58 однокомнатных, девять двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк отметил, что большая часть квартир по площади будут приближены к тем, в которых жили переселенцы из ветхого фонда.

50 квартир для жильцов аварийных домов — это приблизительная цифра, говорит Владимир Отмашкин, руководитель компании-застройщика «Союз». К весне количество выделенных квартир может измениться, если, например, за время строительства кто-то уже купит себе жилье, объясняет директор «Союза».

Отмашкин подчеркивает, что дом на ул. Беляева, 14 — непростой проект, так как застройщикам нужно соблюсти два важных условия: доступная стоимость квадратного метра и высокое качество.

Сейчас на стройплощадке уложен только фундамент. Главные работы — в будущем. Владимир Отмашкин заверил, что будет сделано все возможное, чтобы дом был сдан в срок. В компании понимают ответственность задачи — дом социально важен для города, ведь сюда будут переселяться не только жители из аварийного фонда, но и сироты.

Вячеслав Франк рассказал журналистам, что территория около дома будет также облагорожена: здесь появятся и парковка, будет проведено озеленение.

При этом есть вероятность, что зеленая зона будет расширена: вокруг территории стройки очень много аварийных деревьев. Мэр предложил подумать над тем, чтобы их снести и высадить на территории больше новых деревьев, сделав зону отдыха для детей и взрослых.

Строительство дома на ул. Беляева, 14/ Антон Дегтярев

Как идет переселение из аварийного жилья

В Барнауле действует программа расселения аварийного фонда с 2019 по 2025 годы. Однако проблема с аварийным жильем обостряется год от года и власти решили ускорить реализацию программы и завершить ее уже в 2023 году.

Всего по программе планировалось расселить 156 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года общей площадью 67 тысяч квадратных метров. Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский сообщил, что на сегодняшний день расселили уже 50 тысяч квадратных метров.

В этом году на программу переселения выделено более 2,2 млрд рублей, из которых 1,1 млрд — деньги из городского бюджета. За эту сумму планируется расселить 2,5 тысячи человек, 1,3 тысячи человек уже успели заехать в новое жилье.

По словам Пашковского, сегодня большая часть аварийного фонда сконцентрирована в Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах. 5-6 домов есть в Индустриальном и Ленинском районах.

Вячеслав Франк подчеркивает, в сроки этой программы город укладывается. Но появляются новые аварийные здания. За последнее время таковыми признали еще 85 домов. Людей из этих домов тоже расселяют, за счет средств городского бюджета.

Вячеслав Франк на стройплощадке дома на ул. Беляева, 14/ Антон Дегтярев

Проблемы переселения

По словам Франка, главная проблема в расселении аварийных домов — деньги.

В данный момент цена квадратного метра, утвержденная Минстроем РФ, составляет порядка 65 тысяч рублей за квадратный метр, говорит Франк. Однако зачастую компенсация жителям от государства ниже, чем реальная стоимость квадратного метра в новостройке.

В итоге человек вновь вынужден покупать квартиру на вторичном рынке и не в лучшем состоянии, а не переезжать в новое комфортное жилье.

Есть случаи, когда люди отказываются уезжать из ветхого жилья и не принимают компенсацию, идут в суд добиваться большей суммы, чем им планируется выплатить согласно оценке. Это затягивает процесс расселения.

Для нанимателей жилых помещений ситуация другая, для них муниципалитет должен купить равноценную квартиру. Но с этим тоже есть сложности, так как площади таких помещений обычно небольшие — до 22 квадратных метров.

На рынке Барнаула таких квартир в новом фонде нет: современные строители их не строят. А предлагаемые квартиры на вторичном рынке не устраивают людей. Вячеслав Франк говорит, что одним из решений данной проблемы может стать строительство таких домов ка на Беляева, 14.

Напомним, что по информации комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, сейчас в Барнауле 200 аварийных домов не расселены. В них проживает более 3,8 тысяч человек.

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