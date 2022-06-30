На Алтае сняли двойную радугу, кровавый закат и красивые молнии

Так, вечером 29 июня жители Камня-на-Оби увидели в небе сразу две радуги, рассказывают «Каменские известия».

А уже ближе к ночи закат над этим алтайским городом разрисовал небо красными, жёлтыми и розовыми красками.

Тремя днями ранее пользователи соцсетей сделали фото «самой эффектной грозы в Рубцовске за весь июнь», сообщает паблик «В курсе 22».

Напомним, что из-за грозы в ночь с 29 на 30 июня самолёт, летевший в Новосибирск, не смог приземлиться в аэропорту Толмачёво и ушёл в Барнаул.