На Алтае сняли двойную радугу, кровавый закат и красивые молнии
В Алтайском крае опять шли дожди и пронёсся ветер, но непогода также дала возможность жителям алтайских городов сделать красивые снимки с природными явлениями
30 июня 2022, 11:12
Так, вечером 29 июня жители Камня-на-Оби увидели в небе сразу две радуги, рассказывают «Каменские известия».
А уже ближе к ночи закат над этим алтайским городом разрисовал небо красными, жёлтыми и розовыми красками.
Тремя днями ранее пользователи соцсетей сделали фото «самой эффектной грозы в Рубцовске за весь июнь», сообщает паблик «В курсе 22».
Напомним, что из-за грозы в ночь с 29 на 30 июня самолёт, летевший в Новосибирск, не смог приземлиться в аэропорту Толмачёво и ушёл в Барнаул.
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