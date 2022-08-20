Названа причина «нашествия» медведей в заказниках Алтайского края

Замдиректора Тигирекского заповедника по развитию туризма Денис Соломахин объяснил, почему в Алтайском крае активизировались медведи. Как сообщает «МК», специалист подчеркнул, что на август-сентябрь ежегодно приходится миграция косолапых — животные ради «сбора урожая» черники и кедрового ореха переходят во внутренние долины хребта.

Напомним, что в Тигирекском заповеднике до конца года закрыты экскурсионные маршруты к Холодному Ключу, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирекскому хребту, а также экскурсия на Листвяжную Гриву. Кроме того, закрыть тропы решили и в заказнике «Чинетинский», где специалисты также говорят о повышенной активности медведей.

Соломахин отметил, что ранее туристический поток на особо охраняемых территориях был ниже, и вероятность встречи с медведем исключали в личных беседах с отдыхающими.

«В конце лета, когда экотропы удобны не только для туристов, но и для мигрирующих медведей, сотрудники заповедника предпочитают не создавать там „конфликтные ситуации“ с косолапыми», — прокомментировал он.

По разным подсчётам, в зависимости от сезона в Тигиреке обитают от 34 до 54 медведей. Всего в Алтайском крае насчитывают более 1,3 тысячи особей.