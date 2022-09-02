Пенсионер на внедорожнике сбил человека на пешеходном переходе в Барнауле

40-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе на улице Попова, напротив дома № 226. Как сообщает «Инцидент Барнаул», инцидент произошел сегодня, 2 сентября.

По предварительной информации, 65-летний водитель за рулем Isuzu Wizard нарушил правила проезда пешеходного перехода и наехал на мужчину. В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в Горбольницу № 1.

На снимках с места происшествия видно, что у автомобиля помят бампер и разбито лобовое стекло.

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Общество 10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Напомним, что 30 августа десятилетнего мальчика сбили в районе дома № 116 на улице Малахова в Барнауле. Как рассказали в ОГИБДД краевой столицы, 66-летняя женщина за рулём Kia Picanto наехала на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.