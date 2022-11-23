Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения в рамках осеннего призыва

Почти 800 новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения по всей России в рамках осеннего призыва. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Напомним, что в этом году из-за проведения частичной мобилизации призывная кампания закончится позже — 31 декабря. На краевом сборном пункте перед отправкой в части срочникам выдают обмундирование, банковские и сим-карты.

В военкомате Алтайского края подчёркивают, что призывники не окажутся в зоне боевых действий на Украине. Кроме того, солдаты не будут проходить службу в воинских частях Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.

Как и в прошлом году в рамках кампании планируется призвать чуть более 2 тысяч человек. Новобранцы из Алтайского края направятся в числе прочих в воинские части Адлера, Уссурийска, Москвы, Хабаровска, Вязьмы и Алейска.