Посещаемость фитнес-клубов в Республике Алтай упала более чем на 75%

За 2021 год количество россиян, которые систематически посещают фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось на 26,2% или на 5,1 млн человек. По подсчетам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата, в лидерах снижения оказалась Республика Алтай (-75,6%), тогда как Алтайском крае зафиксирован небольшой рост — 2%.

Наиболее существенное сокращение посетителей отмечается в Калмыкии (-81,7%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%). Рост отмечается в 13 регионах — Еврейской автономной области (+67,3%), Бурятии (+50,8%), Карачаево-Черкесии (+46,7%), Северной Осетии (+38,8%), Хабаровском крае (+21,8%), Курской области (+21,6%) и других.

Активнее всего в 2021 году спортзалы посещали жители Чукотки — там спортом занимались 25,9% населения. Также в лидерах ЯНАО (25,2%), Ненецкого автономного округа (21,5%), Москвы (19,3%), Санкт-Петербурга (17,6%), Хабаровского края (16,0%), Кабардино-Балкарии (15,3%)