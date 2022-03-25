Районные больницы на Алтае могут решить финансовые проблемы благодаря инициативе АКЗС

Председатель АКЗС Александр Романенко в ходе рабочей поездки в Волчихинский район встретился с главным врачом центральной районной больницы Татьяной Харловой. Главной темой общения стали проблемы финансирования медучреждений и инициатива депутатов краевого парламента, которая призвана улучшить положение, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Татьяна Харлова рассказала, как происходит финансирование большей части региональной медицины. По её словам, в 2020 году подушевой тариф (сумма финансирования медучреждений из расчёта на одного прикреплённого жителя) составлял 430 рублей. В 2021 году он был увеличен до 431 рубля при количестве населения в районе 17 400 человек. Получившая сумма (около 7,5 млн рублей) — основная часть финансирования ЦРБ. В статьи расходов входят: лечение пациента, лекарственные препараты, медицинские изделия, лабораторная диагностика и химреактивы, питание больного, мягкий инвентарь (бельё, одежда, бахилы), ГСМ, радиосвязь, оргтехника, мелкий ремонт, благоустройство и очистка всей территории больницы, содержание ФАПов и прочее. Главная статья расходов — зарплата персонала, доля которой составляет в Волчихинской ЦРБ 78% от всех расходов.

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«Кредиторская задолженность возникает в результате того, что этих денег катастрофически не хватает. Ежегодно растут цены на лекарства, продукты питания, ГСМ и коммунальные затраты, увеличивается размер МРОТ. Рост подушевого тарифа, к сожалению, не успевает покрывать это повышение. Внесла свои коррективы и пандемия, которая дополнительно увеличила затраты ещё на 3,7 млн рублей», — рассказала главный врач ЦРБ.

По словам главврача, согласно рекомендации ТФОМС, ЦРБ старается увеличивать количество платных услуг. На вырученные деньги мы ремонтируем ФАПы (в районе их 13), содержим территорию, ремонтируем машины, уточнила Татьяна Харлова.

Спикер АКЗС рассказал, что по инициативе фракции ЕР и комитета по здравоохранению на мартовской сессии будет принято обращение в правительство РФ. «В нём мы просим пересмотреть методику расчётов подушевого финансирования для таких территорий, как Алтайский край, — сообщил Александр Романенко. — Если удастся изменить условия, то есть все шансы вывести медицину в районах края на качественно новый уровень».