Режим ограничения на перелёты на Юг России вновь продлили

Режим ограничения на перелёты в аэропорты Юга России продлили до 30 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлён до 30 июня», — сказано в сообщении.

Ограничение будет действовать на перелёты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Отметим, что ограничения на перелёты действуют в России с 24 февраля.