Рубцовский дом престарелых решил закупить стиральную машину за 1,5 млн рублей из бюджета

Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов намерен купить одну стиральную машину за 1,5 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок 25 июля.

Какая машина нужна интернату?

Рубцовский дом-интернат заказывает не стандартную, а профессиональную стиральную машину. Она должна соответствовать следующим требованиям: максимальная загрузка белья не менее 25 кг и не более 50 кг, скорость вращения барабана при отжиме — 712 оборотов в минуту. Геометрический объём внутреннего барабана — не менее 50 квадратных метров, объём барабана — не менее 1060 мм, глубина — не менее 580 мм, высота загрузки — не менее 908 мм. Внутренний и наружный барабан и облицовка должны быть сделаны из нержавеющей стали. Указанное напряжение электросети — 380 вольт.

Заявки будут приниматься до 2 августа. Поставщик должен передать заказчику стиральную машину, выполнить погрузочно-разгрузочные, монтажные, пусконаладочные работы и оказать услуги по уборке и вывозу упаковочного материала. Установить стиральную машину и наладить её работу специалистам нужно за пять календарных дней с момента поставки. Гарантия на товар должна составлять не менее пяти лет.

А сколько стоят такие машины?

Отметим, что на сайтах, где продаются профессиональные стиральные машины, их цена начинается от 110 тысяч рублей и доходит до 7 млн рублей. Стоимость техники с теми же характеристиками, которые указаны в контракте, начинается от 800 тысяч рублей в зависимости от магазина.

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