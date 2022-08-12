Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в июле в Алтайском крае число активных вакансий выросло на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно результатам исследования, активность работодателей в регионе оказалась ниже, чем в среднем по Сибири (+0,9%) и по стране (+3,5%).

Заметнее всего в июле в Алтайском крае вырос спрос на водителей (+10%), маркетологов (+8,2%) и сотрудников из сферы развлечений и медиа (+7,3%). Количество вакансий в некоторых сферах снизилось — образования (-43,6%), юриспруденции (-14,5%) и безопасности (-11,4%).

Подчёркивается, что рынок труда в Алтайском крае пока не восстановился до уровня прошлого года. В июле объём открытых вакансий был на 7,7% меньше, чем год назад в аналогичный период. При этом в Сибири уже есть ряд регионов, которые вышли «в плюс» — Томская область (+0,3% вакансий в июле 2022 года относительно июля 2021), Иркутская область (+1,6%) и Красноярский край (+3,1%). Худший результат зафиксирован в Новосибирской области — вакансий год к году стало на 11% меньше.

В июле на одну вакансию в Алтайском крае приходилось в среднем 3,4 резюме (комфортным для рынка труда является соотношение 5-6 резюме на вакансию). Таким образом, дефицит кадров сохраняется.

Больше всего сегодня работодателям не хватает специалистов по добыче сырья (0,2 резюме на одну вакансию), строителей (0,5), рабочего персонала и медиков (по 0,6), банковских работников (1,1), водителей и логистов (1,1), специалистов из сферы производства (1,3), сотрудников ресторанно-гостиничного направления и специалистов по продажам (по 1,6).