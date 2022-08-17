СГК: запасы угля в Алтайском крае превышают норму почти в три раза
По состоянию на 15 августа, на складах станций хранится 614 тысяч тонн твёрдого топлива
17 августа 2022, 09:30, Никита Черников
Запасы угля на алтайских ТЭС СГК превышают норму Минэнерго почти в три раза, сообщили в Сибирской генерирующей компании.
«На 15 августа на складах твёрдого топлива станций в Барнауле, Бийске и Рубцовске находится 614 тысяч тонн угля. Установленная норма при этом 207 тысяч тонн», — рассказали в Telegram-канале организации.
Также добавили, что уголь по-прежнему привозят в регион из Кузбасса, Хакасии и Красноярского края.
Ранее amic.ru сообщал, как в Барнауле получить компенсацию за уголь и сэкономить на его покупке.
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