Сибирский сварщик нашёл кошелёк с крупной суммой денег

Мужчина разыскал владелицу и вернул потерянное

23 января 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: vk.com/nsknahodka

Житель Новосибирска нашёл хозяйку кошелька с 93 тыс. рублей, который он накануне подобрал на улице, пишет "Бюро Находок Новосибирска".

Ранее 26-летний Георгий Мальков, который работает сварщиком, сообщил в указанной группе о находке, чтобы разыскать владельца кошелька.

"Найденное портмоне намеренно не описывал, чтобы исключить появление ложных владельцев. Он рассудил, что настоящий хозяин сможет в деталях описать, как выглядит утерянный кошелёк и что лежит внутри", – говорится в сообщении.

Примечательно, что Георгию пришлось два раза давать объявление – после первого никакой реакции не последовало. Мужчина решил, что если владелец не появится и во второй раз, он передаст деньги в приют для животных.

Однако до благотворительности дело не дошло. Владелицей оказалась девушка. Георгий передал ей кошелёк с деньгами, не взяв вознаграждения.