Такой день. Даты окончательного закрытия магазинов H&M в Барнауле и возможное повышение Дмитрия Попова

H&M закроется в барнаульском ТРЦ «Арена» уже в четверг, 22 сентября. А спустя четыре дня отдел прекратит работу и в торговом центре Galaxy. Сейчас все вещи распродают в магазинах с 50-процентной скидкой.

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Общество Магазин H&M закроется в барнаульском ТРЦ Galaxy 26 сентября

СМИ сообщили, что глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов может пойти на повышение и занять пост зампреда в региональном правительстве. Поводом для такого предположения стало то, что на днях губернатор Виктор Томенко подписал указ о новой структуре краевого кабмина, и руководитель Минздрава в документе больше не числится. При этом другие министры остались на своих местах, а число зампредов по-прежнему составляет девять человек, хотя сейчас их всего восемь.

Власти пообещали прокомментировать эти сведения позднее.

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Политика СМИ вновь сообщили, что глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов может стать вице-губернатором

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 761 случай COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщает оперштаб. Скончался ещё один заражённый. Из больниц при этом выписали 827 человек.

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Здоровье 761 случай коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева принесла Германии четыре медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Накануне спортсменка стала второй в индивидуальном многоборье, уступив лидерство итальянке Софии Раффаэли.

До этого Варфоломеева завоевала на турнире золото в упражнениях с булавами, серебро — с мячом и бронзу — с обручем. При этом победа в упражнениях с булавами стала первой для Германии на чемпионатах мира по художественной гимнастики за последние 47 лет, с 1975 года.