Уроженка Барнаула принесла Германии первое за 47 лет золото ЧМ по художественной гимнастике

Для самой спортсменки эта медаль стала третьей в рамках первенства

16 сентября 2022, 08:54, Илья Звягинцев

В эти дни в болгарской Софии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Представительница Германии Дарья Варфоломеева завоевала золото в упражнении с булавами.

Награда Варфоломеевой стало первым золотом Германии на чемпионате мира с 1975 года. Для самой спортсменки эта медаль уже третья в рамках первенства. Ранее она взяла серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.

Отметим, что Дарья Варфоломеева является уроженкой Барнаула. В Германию девушка переехала по приглашению в 2019 году.

Комментарии
    Новости партнеров