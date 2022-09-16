Уроженка Барнаула принесла Германии первое за 47 лет золото ЧМ по художественной гимнастике
Для самой спортсменки эта медаль стала третьей в рамках первенства
16 сентября 2022, 08:54, Илья Звягинцев
В эти дни в болгарской Софии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Представительница Германии Дарья Варфоломеева завоевала золото в упражнении с булавами.
Награда Варфоломеевой стало первым золотом Германии на чемпионате мира с 1975 года. Для самой спортсменки эта медаль уже третья в рамках первенства. Ранее она взяла серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.
Отметим, что Дарья Варфоломеева является уроженкой Барнаула. В Германию девушка переехала по приглашению в 2019 году.
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