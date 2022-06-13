Такой день. Дорожающие новостройки в Барнауле и убийство на базе отдыха

Барнаул занял 17-е место в рейтинге городов по росту цен на новостройки. С начала года квартиры на первичном рынке здесь подорожали на 13,7% — до 5,95 млн рублей. Для сравнения: Москва расположилась только на 29-й строчке, где жильё в новых многоэтажках выросло в цене на 2,2% — до 15,84 млн.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 759 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 5820 человек из 68 районов, из них 1759 детей в возрасте до 14 лет.

В Алтайском крае до 15 июня будет очень жарко — до +35 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высокие температуры также прогнозируются и в других регионах Сибири.

В Алтайском крае 40-летний мужчина зарезал 30-летнюю сожительницу, спрятал её тело в подпол и объявил женщину в розыск как без вести пропавшую. Происшествие случилось на базе отдыха «Лесная сказка» в селе Новоегорьевское, где пара жила и работала.

В Новоалтайске молодой человек избил и изнасиловал девушку. 20-летнего парня объявили в розыск.