Такой день. ДТП с «перевёртышем» в центре Барнаула и празднование Дня ВМФ

В Барнауле следователи проверяют видео, на котором ребёнка 30 июля потоком воды унесло на проезжую часть. Прокуратура тем временем занимается проверкой ливнёвок.

В мэрии Барнаула провели совещание по устранению последствий ливня, который прошёл в городе 30 июля. В администрации рассказали, как боролись с последствиями стихии: перекрывали несколько дорог, откачивали воду из подвалов в трёх многоквартирных домах и ряде придомовых территорий, убрали два упавших дерева.

В Барнауле на площади Октября столкнулись две машины — Toyota Windom и ВАЗ. От удара отечественное авто опрокинулось на крышу. На месте работали полицейские, пожарные и скорая помощь. Пострадавших нет.

В краевой столице на проспекте Строителей, 43, установили вторую часть памятника строителям. Накануне рабочие спилили клёны в будущем сквере, где вскоре высадят другие деревья. Открыть мемориал планируют в канун Дня строителей, который выпадает в этом году на 14 августа.

31 июля в Барнауле отметили День Военно-Морского Флота. Началось мероприятие у памятного знака, посвящённого Алексею Скурлатову, а затем продолжилось в парке «Изумрудный».