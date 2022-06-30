Такой день. Локализация лесного пожара и новый расчёт компенсаций для тех, кому нужен гемодиализ

В Алтайском крае с 1 июля изменится схема выплаты компенсации, которую получали люди, ездящие из деревень и сёл в город для прохождения гемодиализа.

Ранее компенсировали полную стоимость проезда по предоставленным чекам. В сообщении сказано, что некоторые люди злоупотребляли этой возможностью и прилагали чеки с завышенными суммами.

Теперь компенсации будут выплачиваться в зависимости от расстояния от населённого пункта до места проведения процедуры и обратно. Сумма компенсации за одну поездку составит от 300 до 2300 рублей.

Жителей региона обеспокоили новые правила. Люди не понимают, по какой методике сформированы расчёты. Пациенты опасаются, что оплачивать проезд им придётся из своего кармана, а уложиться в крупные суммы будет сложно.

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Лесной пожар в Михайловском районе удалось локализовать.

Пожарные смогли сбить верховое горение, несмотря на сильный ветер. Сейчас они занимаются тушением локализованного очага.

Часть людей и техники задействованы в тушении очага, часть расставлены по периметру для контроля ситуации.

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С начала купального сезона в Алтайском крае в водоёмах утонули пятеро детей.

Последний случай произошёл под Заринском 29 июня. 17-летняя выпускница утонула в озере в селе Тягун.

Девушка поехала на отдых с одноклассниками, а когда они пошли искупаться, она ушла под воду и утонула.

Следователи расследуют уголовное дело по данному факту.

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