Такой день. Метели, метели и ещё много раз метели в Алтайском крае

5 января из-за непогоды в регионе произошло несколько серьёзных аварий, перекрывали трассы и продлили штормовое предупреждение

05 января 2023, 23:16, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День 5 января в Алтайском крае прошёл под знаком непрекращающихся бушующих метелей. Штормовое предупреждение в регионе объявили ещё 3 января. С тех пор повсеместно наблюдаются обильные снегопады и сильные порывы ветра. Именно непогода и стала главным «ньюсмейкером» дня: все наиболее важные события 5 января на Алтае произошли именно из-за неё.

О самых главных новостях дня в Алтайском крае — в нашей традиционной рубрике «Такой день».

Перекрытие трасс

Из-за метелей и плохой видимости 5 января в Алтайском крае частично или полностью перекрыли несколько трасс. Движение было ограничено на следующих дорогах регионального значения:

К-03: Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО: с км 0+000 — по км 71+102 от Змеиногорска до Рубцовска;

К-09: Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан: с км 0+000 по км 169+281 от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан;

К-26: а/д А322 — Горняк — Староалейское: на всём протяжении;

89 км дороги К-18 от Ново-Калманки до Чарышского — территория Усть-Калманского и Чарышского районов.

А к полудню для большегрузов и пассажирских автобусов закрыли федеральную трассу А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на всём её протяжении. Ограничение действовало пять с половиной часов, сейчас оно уже снято.

Тем не менее водителям всё равно не рекомендуют отправляться в дальний путь без лишней необходимости. Например, накануне с таким обращением выступил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Он призвал водителей поберечь себя и напомнил, что в 2023 году в авариях на дорогах региона уже погибали люди.

Множество аварий на дорогах

Впрочем, далеко не все прислушались к призывам оставаться дома. Как итог, несколько серьёзных аварий.

Так, на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Калманки столкнулись легковая «Лада» и грузовой КамАЗ». Как стало известно позднее, водителя легковушки пришлось извлекать из смятого кузова спасателям. Ему потребовалась медицинская помощь.

А на трассе Барнаул — Бийск произошло массовое ДТП, в котором пострадали сразу пять иномарок и один грузовик. На видео, которые опубликовали очевидцы, можно заметить разбросанные по обе стороны дороги легковушки. Из-за этой аварии примерно в 60 км от Барнаула днём было существенно затруднено движение и скопилась пробка.

Наконец, неспокойно было и на закрытой федеральной трассе А-322. Подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» сняли на видео фуру, которую в условиях сильной непогоды и плохой видимости просто «сложило» пополам.

Это в очередной раз доказывает, что к рекомендациям специалистов всё же стоит прислушиваться.

Тысячи кубов вывезенного снега

Дорожные службы Барнаула всеми силами пытаются спасти город из снежного плена. Как сообщили в мэрии краевой столицы, только за ночь 5 января с улиц вывезли почти шесть тысяч «кубов» снега.

И днём, и ночью на улицах города работает более 150 единиц различного транспорта. Всего же за сутки в очистке Барнаула от снега задействовано более 320 единиц техники, сообщили в мэрии.

Смены усилены автогрейдерами и фронтальными погрузчиками, чтобы в условиях сильных снегопадов и метелей быстрее и эффективнее очищать город.

Штормпрогноз продлён

Надеяться на улучшение погоды в Алтайском крае пока не приходится. Наоборот, Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение ещё на сутки, на весь день 6 января.

В регионе, как и в предыдущие дни, ожидается тёплая погода, но вместе с ней снег, мокрый снег, порывы ветра и сильная гололедица на дорогах.

Красивый заснеженный Барнаул

Ну а пока очистить город от снега не удалось, предлагаем вам насладиться красивыми фотографиями заметённого Барнаула. Корреспонденты amic.ru прошлись 5 января по улицам и посмотрели, как краевая столица укуталась в снежное одеяло. Теперь вот показываем и вам.