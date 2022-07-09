Такой день. Разложившееся тело в многоэтажке и зловонный частный приют
Главные новости в Алтайском крае 9 июля
В одной из барнаульских многоэтажек нашли разложившееся тело мужчины.
По словам автора сообщения, полторы недели жители дома по адресу Советской Армии, 48в, чувствовали неприятных запах в подъезде. Жильцы вызвали участкового, а тот позвонил спасателям.
Сотрудники проникли в квартиру, из которой исходил неприятный запах, и обнаружили внутри тело 55-летнего мужчины.
Минтранс Алтайского края планирует приобрести для Барнаула 12 трамваев на сумму 732 млн рублей.
Отмечается, что вагоны должны быть оборудованы местами для инвалидов, видеокамерами в салоне, видеорегистраторами, а также с «системой контроля и поддержания работоспособности водителей».
Прибыть в Барнаул они должны до 15 ноября.
Жители барнаульского посёлка Лесного пожаловались на частный питомник, который доставляет им множество неудобств.
Неоднократно они собирали подписи и обращались в суд, но добиться ликвидации питомника им не удалось.
Хозяйка приюта, отмечает автор сообщения, не хочет договариваться и «шлёт всех трёхэтажным матом».