Такой день. Рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае и жесткое ДТП с ракетовозом на трассе

Власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Об этом стало известно во время совещания по вопросу развития транспортного обслуживания в краевой столице, которое провёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

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Общество Власти Барнаула считают, что пришло время создать собственное предприятие для перевозки пассажиров

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в регионе подтвердили 114 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 9 человек, 21 пациент госпитализирован. Смертей от коронавируса не было.

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Здоровье Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае продолжает расти

ДТП с участием военного колёсного шасси МЗКТ произошло на трассе Новосибирск — Барнаул.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что ВАЗ столкнулся с ракетовозом — легковую машину буквально смяло от удара. При этом очевидцы сообщают, что в аварии также принял участие внедорожник Porsche, который якобы «вытолкнул» отечественный автомобиль на встречную полосу.