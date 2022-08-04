Такой день. Рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае и жесткое ДТП с ракетовозом на трассе

О главных событиях региона за 4 августа

5 августа 2022, 00:04

Власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Об этом стало известно во время совещания по вопросу развития транспортного обслуживания в краевой столице, которое провёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

Власти Барнаула считают, что пришло время создать собственное предприятие для перевозки пассажиров

Власти Барнаула считают, что пришло время создать собственное предприятие для перевозки пассажиров

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в регионе подтвердили 114 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 9 человек, 21 пациент госпитализирован. Смертей от коронавируса не было.

Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае продолжает расти

Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае продолжает расти

ДТП с участием военного колёсного шасси МЗКТ произошло на трассе Новосибирск — Барнаул.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что ВАЗ столкнулся с ракетовозом — легковую машину буквально смяло от удара. При этом очевидцы сообщают, что в аварии также принял участие внедорожник Porsche, который якобы «вытолкнул» отечественный автомобиль на встречную полосу.

Жесткое ДТП с участием военного ракетовоза произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

Жесткое ДТП с участием военного ракетовоза произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

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