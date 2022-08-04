Такой день. Рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае и жесткое ДТП с ракетовозом на трассе
О главных событиях региона за 4 августа
Власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Об этом стало известно во время совещания по вопросу развития транспортного обслуживания в краевой столице, которое провёл глава Барнаула Вячеслав Франк.
Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в регионе подтвердили 114 случаев заражения.
Выздоровели за сутки 9 человек, 21 пациент госпитализирован. Смертей от коронавируса не было.
ДТП с участием военного колёсного шасси МЗКТ произошло на трассе Новосибирск — Барнаул.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что ВАЗ столкнулся с ракетовозом — легковую машину буквально смяло от удара. При этом очевидцы сообщают, что в аварии также принял участие внедорожник Porsche, который якобы «вытолкнул» отечественный автомобиль на встречную полосу.