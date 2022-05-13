Такой день. Восстановление Дома афганцев и зарплаты главы алтайского следкома

Больше трёх с половиной лет ведутся ремонтные работы в бийском тубдиспансере. Здание признали аварийным в 2018 году, а в 2019-м начались ремонтные работы. До конца 2020 года в здании заменили кровлю, конструкцию перекрытий над третьим этажом, восстановили и усилили стены. На проведение работ выделили 81 млн рублей.

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Здоровье Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Жаркую летнюю погоду, которая установилась в Алтайском крае в ближайшие дни, на выходных разбавят дожди и грозы. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, осадки будут кратковременными и сбить жару не сумеют. Высокая пожароопасность тоже сохранится.

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Погода Жара и грозы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

И.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю полковник юстиции Игорь Колесниченко по итогам 2021 года заработал 3,736 млн рублей. Сведения о доходах разместили на офсайте ведомства. Колесниченко возглавил Алтайский следком летом 2021 года. До этого им на протяжении трёх лет руководил Андрей Хвостов, которого президент Владимир Путин освободил от должности в связи с выходом на пенсию.

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Общество Новый руководитель алтайского Следкома за год заработал почти 4 млн рублей

Власти Алтайского края повторно объявили конкурс по определению подрядчика на восстановление барнаульского Дома афганцев. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Историческое здание в центре города едва не уничтожил огонь около четырёх лет назад. Первый конкурс по поиску подрядчика прошёл год назад, однако желающих поучаствовать в нём не было. Теперь власти значительно пересмотрели цену контракта.