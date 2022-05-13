Такой день. Восстановление Дома афганцев и зарплаты главы алтайского следкома

О главных событиях Алтайского края за 13 мая

13 мая 2022, 23:59

Больше трёх с половиной лет ведутся ремонтные работы в бийском тубдиспансере. Здание признали аварийным в 2018 году, а в 2019-м начались ремонтные работы. До конца 2020 года в здании заменили кровлю, конструкцию перекрытий над третьим этажом, восстановили и усилили стены. На проведение работ выделили 81 млн рублей.

Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Жаркую летнюю погоду, которая установилась в Алтайском крае в ближайшие дни, на выходных разбавят дожди и грозы. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, осадки будут кратковременными и сбить жару не сумеют. Высокая пожароопасность тоже сохранится.

Жара и грозы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

Жара и грозы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

И.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю полковник юстиции Игорь Колесниченко по итогам 2021 года заработал 3,736 млн рублей. Сведения о доходах разместили на офсайте ведомства. Колесниченко возглавил Алтайский следком летом 2021 года. До этого им на протяжении трёх лет руководил Андрей Хвостов, которого президент Владимир Путин освободил от должности в связи с выходом на пенсию.

Новый руководитель алтайского Следкома за год заработал почти 4 млн рублей

Новый руководитель алтайского Следкома за год заработал почти 4 млн рублей

Власти Алтайского края повторно объявили конкурс по определению подрядчика на восстановление барнаульского Дома афганцев. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Историческое здание в центре города едва не уничтожил огонь около четырёх лет назад. Первый конкурс по поиску подрядчика прошёл год назад, однако желающих поучаствовать в нём не было. Теперь власти значительно пересмотрели цену контракта.

Власти со второй попытки попробуют восстановить после пожара Дом афганцев в Барнауле

Власти со второй попытки попробуют восстановить после пожара Дом афганцев в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров