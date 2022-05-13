Жара и грозы. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

Жаркую летнюю погоду, которая установилась в Алтайском крае в ближайшие дни, на выходных разбавят дожди и грозы. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, осадки будут кратковременными и сбить жару не сумеют. Высокая пожароопасность тоже сохранится.

О том, какая погода ждёт жителей Алтайского края и Барнаула в ближайшие выходные, — в материале amic.ru.

Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле в субботу, 14 мая? В субботу жители Алтая будут наслаждаться летней погодой. Ночью будет тепло — от +8 до +13 градусов. Лишь в предгорье столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Осадков не ожидается, ветер тоже будет спокойным. Днём же воздух разогреется до +26...+31 градуса. Преимущественно без осадков, но по западу пройдут небольшие дожди и даже грозы. Местами прогнозируются порывы ветра до 15 м/с. В Барнауле тоже будет очень жарко. Ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов. Днём — +27...+29 градусов. При этом ни осадков, ни порывов ветра в краевой столице в субботу не ожидается.

Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле в воскресенье, 15 мая? В воскресенье же погода в регионе немного ухудшится. И ночью, и днём синоптики прогнозируют дожди и грозы в районах края. В ночное время порывы ветра будут достигать 15 м/с, а в дневное — 17 м/с. Впрочем, погода останется тёплой. Ночью столбики термометров покажут +10...+15°С (местами — до +4), днём — от +26 до +31 градуса. В западных районах будет чуть холоднее — от +20 до +25°С. В Барнауле, кстати, 15 мая будет не так жарко, как в целом по региону. Ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов, а днём — от+23 до +25°С. Осадки будут, но лишь в конце дня. По данным алтайского ЦГМС, помимо кратковременных дождей, в краевой столице возможна и гроза.

Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле в понедельник, 16 мая? В понедельник погода не сильно изменится. Ночью по краю ожидается +9...+14 градусов и дожди с грозами. Но днём осадков уже не будет, а воздух прогреется до +23...+28°С. Местами возможны порывы ветра до 16 м/с. В Барнауле кратковременные дожди (и, возможно, гроза) будут только в начале ночи. Затем осадков уже не прогнозируется. В ночное время столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Днём температура воздуха составит +23...+25 градусов.