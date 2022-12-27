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Такой день. Жалобы барнаульцев на резко выросшие квитанции и обвинение главе «замерзающего» Ярового

О главных событиях Алтайского края за 27 декабря

27 декабря 2022, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной «трешке» поднялась сразу с 4,7 тысяч рублей до 7,7 тысяч рублей. «Виной» всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября — начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Подробнее о «запредельных» квитанциях и росте оплаты ЖКУ читайте в материале amic.ru.

В новогодние и рождественские праздничные дни работу общественного транспорта в Барнауле организуют по специальному расписанию — на линию будет выходить ощутимо меньше транспорта. Оно составлялось с учетом резкого спада пассажиропотока, а потому, уверены в мэрии, проблем не возникнет.

В Новосибирске вынесли приговор бывшему депутату заксобрания Алтайского края Всеволоду Кондратьеву, который ранее был одним из руководителей строительной компании ОАО «Стройгаз». По ст. 291 УК РФ (дача взятки) ему назначили наказание в семь лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в размере 5 млн рублей".

27 декабря несколько барнаульцев в соцсетях рассказали, что у них с карт за проезд списалось 30 рублей вместо пока что положенных 28. В горадминистрации позднее объяснили, что это было связано с неполадками на трёх терминалах. Устройства уже сняли с линии.

Позднее в МУП «Центртранс» сообщили, что жителям Барнаула, которые оплатили проезд в общественном транспорте выше действующей стоимости, автоматически вернут деньги в ближайшие дни на электронные средства платежа.

Глава Ярового Виталий Самобочий предстанет перед судом по уголовному делу о халатности, приведшей к проблемам во время отопительного сезона в конце 2021 года. Следствие выяснило, что глава города достоверно знал о зашлаковке котла №9 и не принял меры к его остановке и очистке. Из-за этого в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка котла, повлекшая резкое понижение нормативной температуры теплосети.

Комментарии 15

  • Почему ТЭЦ 3 работает на твёрдом топливе, каким образом самые дорогие тарифы в СФО, газ, комуналка, проезд( сравните Кемерово, Новосибирск)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • И нет мнений? Неужто цензура?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Скоро людям совсем нечем будет оплачивать всю коммуналку, пенсии на 4.8% , а услуги на 200% , а продукты на сколько?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • И что будут делать люди которым нечем оплачивать? а как всегда НИЧЕГО.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Нам говоря,что в Европе коммуналка выросла ,а у нас?От квитанций плакать хочется.В ноябре отопление было 1900,а в декабре уже 4860!!! А пенсии на 4,8%!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, потому, что тридцать лет назад некоторые захотели капитализм, а инфляция и рост цен - это одни из черт капитализма, возникает вопрос: почему при социализме мы платили 4 коп.за квт/ ч, за квартиру 32 рубля и кому это не нравилось?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В статье про рост платежей за ЖКХ написано расход топлива вырос на 15%... А платежи за отопление в 2 раза!!! Надо проверку устроить! Злоупотребление на лицо
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ужас! Совсем совесть потеряли. Что творит наше правительство, у нас сейчас хуже, чем в европе. Дожились!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А платежи за отопление в 2 раза!!! Надо проверку устроить! Злоупотребление на лицо-------прежде чем газировать лужу, посмотри сколько потребление за ноябрь и сколько за декабрь.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Надо проверку устроить! - ну устройте, спорим что дальше нытья в инете никто никуда не пойдет жаловаться
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели никто не видит? Правительство края вместе с АКЗС своими непродуманными действиями успешно формируют ряды справедливо недовольных, по сути пятую колонну в непростое для страны время. Или это всё делается сознательно? Кто то с цифрами работает, просчитывает результаты? Поток людей в соцзащиту и расход бюджета кто то считал? Кто то рассматривал рентабельность коммунальных предприятий? Почему всё так мутно?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Почему я заблокирован?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А че коммунисты молчат, только планы строят кого на выборы выдвинуть, где забота о народе ,а товарищи коммунисты ?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • У нас то Америка виновата, то коммунисты. Хорошо есть на кого свалить.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • у каждой проблемы есть свой "хозяин" но его никто не накажет все в связке
    28 декабря, Гость   Ответить
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