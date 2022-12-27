Такой день. Жалобы барнаульцев на резко выросшие квитанции и обвинение главе «замерзающего» Ярового

О главных событиях Алтайского края за 27 декабря

27 декабря 2022, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной «трешке» поднялась сразу с 4,7 тысяч рублей до 7,7 тысяч рублей. «Виной» всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября — начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Подробнее о «запредельных» квитанциях и росте оплаты ЖКУ читайте в материале amic.ru.

В новогодние и рождественские праздничные дни работу общественного транспорта в Барнауле организуют по специальному расписанию — на линию будет выходить ощутимо меньше транспорта. Оно составлялось с учетом резкого спада пассажиропотока, а потому, уверены в мэрии, проблем не возникнет.

В Новосибирске вынесли приговор бывшему депутату заксобрания Алтайского края Всеволоду Кондратьеву, который ранее был одним из руководителей строительной компании ОАО «Стройгаз». По ст. 291 УК РФ (дача взятки) ему назначили наказание в семь лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в размере 5 млн рублей".

27 декабря несколько барнаульцев в соцсетях рассказали, что у них с карт за проезд списалось 30 рублей вместо пока что положенных 28. В горадминистрации позднее объяснили, что это было связано с неполадками на трёх терминалах. Устройства уже сняли с линии.

Позднее в МУП «Центртранс» сообщили, что жителям Барнаула, которые оплатили проезд в общественном транспорте выше действующей стоимости, автоматически вернут деньги в ближайшие дни на электронные средства платежа.

Глава Ярового Виталий Самобочий предстанет перед судом по уголовному делу о халатности, приведшей к проблемам во время отопительного сезона в конце 2021 года. Следствие выяснило, что глава города достоверно знал о зашлаковке котла №9 и не принял меры к его остановке и очистке. Из-за этого в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка котла, повлекшая резкое понижение нормативной температуры теплосети.