Такой день. Жуткий гул и реакция властей на жалобы мобилизованных
Главные новости в Алтайском крае 20 ноября
Жители Барнаула испугались странного ночного гула, который раздавался на улицах города накануне.
В комментариях пользователи попытались установить источник звука и стали выдвигать различные предположения.
Один из барнаульцев отметил, что звук очень похож на издаваемый на ТЭЦ во время выпуска пара.
Власти Алтайского края прокомментировали опубликованный в социальных сетях видеоролик, где военнослужащие жалуются на предоставленные им условия. Видео появилось около двух недель назад.
«Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из Алтайского края, данные на которых предоставлены военным комиссариатом. Минсоцзащиты региона просит сообщить достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил», — отметили в правительстве.
Также сообщается, что в ближайшее время представители от Алтайского края направятся в Оренбургскую область, где находятся военные из региона.
Водитель показал, в каком состоянии находится Чуйский тракт в Алтайском крае.
По словам автора сообщения, вся дорога покрыта коркой льда, а дорожная техника ему встречалась очень редко.
Автомобилист порекомендовал водителям отказаться от дальних поездок.