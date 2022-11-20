Такой день. Жуткий гул и реакция властей на жалобы мобилизованных

Жители Барнаула испугались странного ночного гула, который раздавался на улицах города накануне.

В комментариях пользователи попытались установить источник звука и стали выдвигать различные предположения.

Один из барнаульцев отметил, что звук очень похож на издаваемый на ТЭЦ во время выпуска пара.

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Власти Алтайского края прокомментировали опубликованный в социальных сетях видеоролик, где военнослужащие жалуются на предоставленные им условия. Видео появилось около двух недель назад.

«Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из Алтайского края, данные на которых предоставлены военным комиссариатом. Минсоцзащиты региона просит сообщить достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил», — отметили в правительстве.

Также сообщается, что в ближайшее время представители от Алтайского края направятся в Оренбургскую область, где находятся военные из региона.

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Водитель показал, в каком состоянии находится Чуйский тракт в Алтайском крае.

По словам автора сообщения, вся дорога покрыта коркой льда, а дорожная техника ему встречалась очень редко.

Автомобилист порекомендовал водителям отказаться от дальних поездок.