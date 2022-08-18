Томенко усомнился в профпригодности чиновников из-за питания в детсадах на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести разъяснительную работу с муниципалитетами о финансировании питания в детских садах, сообщает правительство региона.

Томенко указал, что рацион должен оставаться полноценным независимо от размера родительской платы за детсад, однако в некоторых муниципалитетах, судя по всему, сложились неверные представления о финансировании питания.

«Родительскую плату за детский сад каким-то странным образом привязывают к качеству и объему питания детей в детских садах. Но такой связи нет. Деньги, которых не хватает на присмотр и уход, которых не хватает на содержание зданий и на питание детей, должен выделить муниципалитет. Поэтому никакой отговорки о том, что, знаете ли, родительская плата что-то не повышается, или даже понижается, или плохо повышается, и поэтому мы не можем детей кормить — такого разговора даже быть не может! Если об этом разговор идёт, то это просто профнепригодность муниципальных властей по линии образования», — подчеркнул губернатор.

Томенко отметил, что «дети должны есть столько, сколько им положено по СанПиНам».

«Всё там должно быть — и мясо, и гречка, и фрукты! Хоть ноль будет родительская плата — всё должно быть, всё должно быть профинансировано. А родительская плата частично покрывает эти расходы, но в прямой зависимости она не находится!» — напомнил глава региона.

По итогам совещания Томенко поручил алтайскому министерству образования провести разъяснительную работу среди муниципальных чиновников.