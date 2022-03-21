Умер глава Троицкого района Игорь Краснов
На своём посту он проработал меньше года
Ушёл из жизни глава Троицкого района Игорь Краснов. Ему было 52 года, сообщает «Толк».
Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания будут озвучены позже.
Игорь Краснов родился 28 июля 1969 года в селе Троицкое Троицкого района Алтайского края. В 1992 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».
Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве инженера по труду и заработной плате колхоза «Восход» Троицкого района Алтайского края. С 1993 по 1998 год был главой крестьянского хозяйства Краснов И.В. C 1998 по 2000 год работал директором хлебокомбината Троицкого РайПО; с 2000 по 2001 год — председателем комитета по социальной защите населения Троицкого района; с 2001 — начальником Управления Пенсионного фонда в Троицком районе.
По результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы района решением Троицкого районного Совета депутатов от 30 апреля 2021 года избран главой Троицкого района Алтайского края. Вступил в должность главы района 18 мая 2021 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.