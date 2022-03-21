Умер глава Троицкого района Игорь Краснов

Ушёл из жизни глава Троицкого района Игорь Краснов. Ему было 52 года, сообщает «Толк».

Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания будут озвучены позже.

Игорь Краснов родился 28 июля 1969 года в селе Троицкое Троицкого района Алтайского края. В 1992 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве инженера по труду и заработной плате колхоза «Восход» Троицкого района Алтайского края. С 1993 по 1998 год был главой крестьянского хозяйства Краснов И.В. C 1998 по 2000 год работал директором хлебокомбината Троицкого РайПО; с 2000 по 2001 год — председателем комитета по социальной защите населения Троицкого района; с 2001 — начальником Управления Пенсионного фонда в Троицком районе.

По результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы района решением Троицкого районного Совета депутатов от 30 апреля 2021 года избран главой Троицкого района Алтайского края. Вступил в должность главы района 18 мая 2021 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.