В Алтайском крае уже десять дней не могут найти пропавшую женщину-грибника
2 августа она ушла из дома с пакетом в руках, но до сих пор не вернулась
13 августа 2022, 18:14, Илья Звягинцев
В Алтайском каре 10 дней ищут 34-летнюю жительницу села Колыванского Павловского района. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».
2 августа женщина с пакетом в руках ушла из дома за грибами и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 150 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.
Была одета: толстовка, серые брюки, резиновые сапоги, красный платок.
Волонтёры обращаются ко всем, кто может иметь информацию о месте нахождения сельчанки. Связаться с поисковиками можно по номеру телефона 8-800-700-54-52.
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