В Алтайском крае уже десять дней не могут найти пропавшую женщину-грибника

В Алтайском каре 10 дней ищут 34-летнюю жительницу села Колыванского Павловского района. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

2 августа женщина с пакетом в руках ушла из дома за грибами и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 150 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.

Была одета: толстовка, серые брюки, резиновые сапоги, красный платок.

Волонтёры обращаются ко всем, кто может иметь информацию о месте нахождения сельчанки. Связаться с поисковиками можно по номеру телефона 8-800-700-54-52.