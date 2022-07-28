В Барнауле более 1000 водителей оштрафовали за езду по «выделенкам»

В Барнауле с 10 мая к административной ответственности за езду по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, привлечены 1003 водителя, сообщает «Банкфакс».

«Сумма санкции за выезд за линию разграничения составляет 1500 рублей. Если погасить штраф в первые 20 дней, то можно сэкономить 50%. При условии, что все водители заплатят полный размер штрафа, общая сумма превышает 1,5 млн рублей», — поясняет издание.

Сейчас нарушения регистрируют сотрудники ГИБДД. Однако вскоре этим займутся комплексы фото- и видеофиксации, которые установят на четырёх участках проспекта Ленина и на четырёх участках проспекта Калинина.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта ввели из-за реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Ранее депутаты и общественники проверили «выделенки» и назвали их эффективными.