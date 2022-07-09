В Барнауле за 10 миллионов продают акулу из IKEA

Житель Барнаула продаёт за 10 миллионов рублей мягкую игрушку в виде акулы из IKEA. Объявление опубликовано на «Авито».

Горожанин не оставил подробного описания к товару, но указал, что он — новый.

При этом точно такую же игрушку в столице Алтайского края можно купить и у других продавцов по более демократичным ценам. Многие готовы расстаться с плюшевой акулой за 800-2800 рублей, но некоторые предлагают купить её за 10, 20 и даже 50 тысяч.

«Очень мягкая и удобная для сна, классно смотрится в интерьере игрушка, становящаяся исчезающим видом», — сказано в одном из таких объявлений.

Стоит отметить, что объявления о продаже вещей из IKEA по весьма завышенным ценам сейчас публикуют и в других городах. Например, житель Омска продаёт за 10 миллионов рублей деревянную фигуру человечка. Не составит никакого труда найти и другие подобные объявления.

Магазины IKEA не работают в России с начала марта, а в середине июня компания объявила об уходе с российского рынка. 5 июля стартовала масштабная онлайн-распродажа товаров, однако сайт ретейлера столкнулся с техническими сбоями и компания была вынуждена приостановить распродажу.