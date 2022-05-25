В России не откажутся от ЕГЭ, несмотря на уход от Болонской системы

В России не будут отказываться от ЕГЭ, несмотря на уход от Болонской системы образования. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он [отказ] практически никак не повлияет, потому что здесь речь идёт о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень», — цитирует Музаева РИА Новости.

По его словам, сохранение Единого государственного экзамена позволит гарантировать права выпускников.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о том, что ведомство планирует отказаться от Болонской системы образования и создать собственный подход.