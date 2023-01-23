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В Сибири потеплеет на 8-10 градусов выше нормы

Сразу в несколько регионов России в ближайшее время придёт потепление

23 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Температура воздуха поднимется на 8-12 градусов выше нормы сразу в нескольких регионах РФ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, потепление затронет Урал, а также сибирские регионы, где воздух прогреется до отметок на 8-10 градусов выше январской нормы.

Также повышение температуры затронет северную часть Приволжья. В Красноярский край тепло принесут воздушные массы из Атлантики.

Тёплая погода ожидает и жителей Центрального федерального округа России.

Комментарии 1

  • Солнышко пригреет * Будет потеплей *Декольте на платье * Будет до туфлей
    23 января, Гость   Ответить
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