В Сибири потеплеет на 8-10 градусов выше нормы

Сразу в несколько регионов России в ближайшее время придёт потепление

23 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Температура воздуха поднимется на 8-12 градусов выше нормы сразу в нескольких регионах РФ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, потепление затронет Урал, а также сибирские регионы, где воздух прогреется до отметок на 8-10 градусов выше январской нормы.

Также повышение температуры затронет северную часть Приволжья. В Красноярский край тепло принесут воздушные массы из Атлантики.

Тёплая погода ожидает и жителей Центрального федерального округа России.