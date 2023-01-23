В Сибири потеплеет на 8-10 градусов выше нормы
Сразу в несколько регионов России в ближайшее время придёт потепление
23 января 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Температура воздуха поднимется на 8-12 градусов выше нормы сразу в нескольких регионах РФ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По его словам, потепление затронет Урал, а также сибирские регионы, где воздух прогреется до отметок на 8-10 градусов выше январской нормы.
Также повышение температуры затронет северную часть Приволжья. В Красноярский край тепло принесут воздушные массы из Атлантики.
Тёплая погода ожидает и жителей Центрального федерального округа России.
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