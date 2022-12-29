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Весь алкоголь в Алтайском крае подорожает с 1 января

Новая минимальная цена будет актуальна до 31 декабря 2028 года включительно

29 декабря 2022, 09:56, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Цена на весь алкоголь в Алтайском крае подорожает с 1 января. Об этом сказано в приказе федерального Министерства финансов, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2023 года минимальная цена за бутылку игристого вина объемом 0.7 литров установят на уровне 239 рублей. В данный момент минимальная стоимость бутылки напитка составляет 169 рублей. Стоимость игристых вин вырастет как минимум на 41,4%.

Также с начала 2023 года вырастет минимальная розничная цена на водку — она составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля. Коньяк поднимется в цене с 458 до 517 рублей, а цена на бренди увеличится с 348 до 375 рублей.

Отмечается, что эти минимальные цены будут актуальны до 31 декабря 2028 года включительно.

Комментарии 21

  • Ура!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • цены растут и растут, развиваемся )))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • а напишите что НЕ ПОДОРОЖАЕТ с нового года? кроме з/п
    29 декабря, Гость   Ответить
  • алкоголь в Барнауле подорожает --- Так только в Барнауле??? Почему???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А гробы подорожали?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • гроб за счет государства
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А гробы подорожали? - Гробы нет. На них акция.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • акция - приведи друга?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Заголовок в корне неверный, где написано что подорожает ВЕСЬ алкоголь ? Нет такого, вранье в заголовке. Увеличится минимальная цена на самый дешман, такой покупать и пить -это точно быть врагом себе. Игристое за 169 р - это такой бутор, что им лучше только врагов поить. Нормальное все и так стоит дороже чем эта минималка, так что пофигу абсолютно на такие новости. А комментаторам лишь бы вонь сразу поднять до небес, мозг вообще не включают.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так что пофигу абсолютно на такие новости === Абсолютно с Вами согласен! Корефвн самогошкой угощает и вообще пофиг на все это магазинное пойло
    29 декабря, Гость   Ответить
  • а я бухаю петрович, запиваю барнаульским потом блюю пердю и сру в шаты
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Увеличится минимальная цена на самый дешман,----- вот вы наивный то...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • вы алкашку - то называйте своими именами , то , что вы называете вином , это суррогат , "винный напиток "
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ну как зарплата не растет? Может слухи конечно, но слышал, что бедные депутаты себе её подняли!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Самогон надо гнать
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "Цена подорожает" ЦЕНА не может подорожать! Подорожать может товар, а цена может меняться.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А причину почему не написали
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Только алкоголь? Ха!!!! Все подорожает!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное и зарплаты повысят )))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ну шипучка более менее съедобная в районе 300р в КБ, да и пофиг ну будет алкашка дорогая кому надо Сэм гнать будут, а кто-то бухать бросит
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А что в Алтае не дорожает подскажите
    30 декабря, Гость   Ответить
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