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С 1 января 2023 года в Алтайском крае вырастет минимальный размер взноса на капремонт

Суммарно в год собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд взносов, в то время как ежегодно на работы необходимо около 2,5 млрд рублей

28 декабря 2022, 21:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт — он вырос с 8,92 до 10,94 рубля за квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Как отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, действующий в регионе размер взноса не обеспечивает финансирование всех работ. Суммарно в год собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд взносов на капитальный ремонт, в то время как ежегодно на работы необходимо около 2,5 млрд рублей.

«В связи с этим, основной проблемой реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств на выполнение предусмотренных мероприятий» — рассказал Иван Гилев.

В ведомстве подчеркнули, что тариф постепенно рос с 2014 года. В течение 8 лет жильцы платили от 4,5 до 7,31 рубля — это один из самых низких показателей в Сибири. Так, в Республике Алтай за «квадрат» платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области — чуть больше 10 рублей

Комментарии 15

  • Еще одни душегубы подтянулись
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Пипец, квартплата увеличится вдвое, не в одной стране мира, кроме северной Кореи, не схавал бы это народ. Квитанция увеличилась уже на 50% и это не предел.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не менее 20% система отката за выполненные работы, данный банкет тоже за наш счёт. Уже все больше задумываешься сменить этот прогнившей властью регион.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Уже квартплата стала как пару лет назад съём квартиры(((
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Беспредел не творите. В этом году незаконно 2 раза повышение было коммуналки . Обещали не повышать до 2024 г.Это как понимать?Зубы на полку сложить и помереть?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Капремонт моего дома перенесли с 2022 года на 2032 год.И почему надо платить за то, что может не быть никогда.И все-таки я ни от кого не могу получить ответ* я собственник квартиры, здесь ремонт делаю я, без всяких разговоров. А кто собственник дома в целом.Ведь у меня нет ни одного документа, что я владею часть подъезда, частью подвала или чердака.Как требование платы за капремонт дома увязать с существующей юридической основой? Кто бы рассказал.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Путин же обещал навести порядок в ЖКХ - вот и навёл. Оказалось, недоплачивали.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • чтобы ещё проиндексировать,повысить?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это денежки в никуда.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ну ура! я уж думала что все перестали повышать
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, осадки.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • брать деньги за осадки
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Алтайский край - жопа мира!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так вам и перенесли кап.ремонт дома с 22 на 32 год, т.к. вы не платили и не накопили денег. А мы вот накопили и нам всё сделали.
    29 декабря, Гость   Ответить
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