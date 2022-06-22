Президент России Владимир Путин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонией, которая традиционно проходит в Александровском саду в Москве, отмечается День памяти и скорби.

В прошлом году Владимир Путин возложил к Могиле Неизвестного Солдата букет красных роз, после чего объявил минуту молчания.

Напомним, что 25 октября 2007 года глава государства подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень включили День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.