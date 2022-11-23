Власти Алтайского края продают свои вертолёты за 33 млн рублей

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило о приватизации двух вертолётов, пишет «Банкфакс».

«С 16 ноября по 12 декабря Алтайкрайимущество принимает заявки на участие в аукционе по приватизации двух вертолётов Robinson R44 — Raven II (2009 года выпуска) и Clipper II (2008 года)», — отмечает издание.

Начальная минимальная цена первого вертолёта — 16,3 млн рублей. Торги по второму начнутся с 17,1 млн рублей. Победителя аукциона определят 19 декабря.

Вертолёты находятся на посадочной площадке в Барнауле на проспекте Энергетиков, которая относится к «Алтайлесу». Видимо, ранее они использовались для мониторинга лесных пожаров.