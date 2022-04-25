Власти Барнаула изменили сроки строительства разворотных колец на время реконструкции моста на Новом рынке

Разворотные кольца на время реконструкции моста у Нового рынка начнут строить в разное время. Об этом рассказал «Толку» директор ДСУ № 4 Николай Данилин.

Первое кольцо, которое будет расположено у ТЦ «Пионер», построят до закрытия моста на время проведения ремонтных работ. Кольцо у дома быта начнут возводить уже после закрытия путепровода.

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Ранее замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев говорил о том, что план работ по подготовке к ремонту моста готов. В нём обозначены этапы и сроки начала и окончания мероприятий, а также утверждена схема движения пассажирского, личного и прочего транспорта.

Изначально строительство двух разворотных колец планировали начать в апреле.

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Напомним, ремонт моста на Новом рынке планируют завершить к ноябрю 2023 года. Власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.