Жители Рубцовска решили не ждать дорожников и за несколько часов залатали центральную площадь

Жители Рубцовска решили не дожидаться коммунальщиков и вышли на борьбу с дорожными ямами сами. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инициативная группа собрала старые кирпичи, которые и стали строительным материалом для починки полотна. Загрузили всё в «Газель» и отправились на центральную площадь.

На то, чтобы заделать 20 ям на центральной площади, горожанам потребовалось несколько часов.

Один из участников ремонтных работ рассказал, что подтолкнуло людей на решительные действия. По словам мужчины, чинить дорогу вышли обычные водители, которые уже не могут ездить по местным дорогам, не разбивая свои автомобили.