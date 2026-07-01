Очередь из баранов собралась на одной из АЗС в Алтайском крае©

Животные оказались весьма упрямыми клиентами

01 июля 2026, 20:15, ИА Амител

Очередь из баранов на заправке / Фото: скриншот видео

На фоне топливного кризиса водители спешат набрать бензин, поэтому на заправках появляются большие очереди.

Однако происходят и необычные инциденты: с одним из них столкнулся пользователь соцсетей на одной из АЗС в Алтайском крае, сообщает "АСТ-54 — главное в Новосибирске".