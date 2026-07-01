Очередь из баранов собралась на одной из АЗС в Алтайском крае
Животные оказались весьма упрямыми клиентами
01 июля 2026, 20:15, ИА Амител
Очередь из баранов на заправке / Фото: скриншот видео
На фоне топливного кризиса водители спешат набрать бензин, поэтому на заправках появляются большие очереди.
Однако происходят и необычные инциденты: с одним из них столкнулся пользователь соцсетей на одной из АЗС в Алтайском крае, сообщает "АСТ-54 — главное в Новосибирске".
«Всем бензина хватит, организуйте очередь нормальную!» — шутит автор видео.
20:31:47 01-07-2026
Очередь из баранов собралась на одной из АЗС в Алтайском крае©
1 июля. 20.30.жара.
вечер проходит с,, толком".
20:49:23 01-07-2026
они в тень забились...жара
20:52:41 01-07-2026
Флэш моб. Реальный.
21:27:26 01-07-2026
от создателей скупки в магазине, центнерами, сахара гречи
22:02:06 01-07-2026
заголовок 🔥🤣
22:15:13 01-07-2026
Новость федерального масштаба. По всей РФ собралась очередь из баранов на АЗС.
22:38:41 01-07-2026
Гость (22:15:13 01-07-2026) Новость федерального масштаба. По всей РФ собралась очередь ... А мне шашлык ниче так...
09:47:48 02-07-2026
Это не Алтайский край, а Республика Алтай - Онгудайский район, поворот с Чуйского тракта к с. Улита за Онгудаем.
10:33:22 02-07-2026
Неправильно (09:47:48 02-07-2026) Это не Алтайский край, а Республика Алтай - Онгудайский райо... а вот не зря у нас появился наместник по внешней политике АК!
что я говорил тут совсем недавно, а?
расти и прирастай наш АК!