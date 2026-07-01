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Очередь из баранов собралась на одной из АЗС в Алтайском крае

Животные оказались весьма упрямыми клиентами

01 июля 2026, 20:15, ИА Амител

Очередь из баранов на заправке / Фото: скриншот видео
Очередь из баранов на заправке / Фото: скриншот видео

На фоне топливного кризиса водители спешат набрать бензин, поэтому на заправках появляются большие очереди.

Однако происходят и необычные инциденты: с одним из них столкнулся пользователь соцсетей на одной из АЗС в Алтайском крае, сообщает "АСТ-54 — главное в Новосибирске".

«Всем бензина хватит, организуйте очередь нормальную!» — шутит автор видео.

       

Комментарии 9

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забавно.

20:31:47 01-07-2026

Очередь из баранов собралась на одной из АЗС в Алтайском крае©
1 июля. 20.30.жара.
вечер проходит с,, толком".

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..............................

20:49:23 01-07-2026

они в тень забились...жара

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Musik

20:52:41 01-07-2026

Флэш моб. Реальный.

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Трагати

21:27:26 01-07-2026

от создателей скупки в магазине, центнерами, сахара гречи

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Элен без ребят

22:02:06 01-07-2026

заголовок 🔥🤣

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Гость

22:15:13 01-07-2026

Новость федерального масштаба. По всей РФ собралась очередь из баранов на АЗС.

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Musik

22:38:41 01-07-2026

Гость (22:15:13 01-07-2026) Новость федерального масштаба. По всей РФ собралась очередь ... А мне шашлык ниче так...

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Неправильно

09:47:48 02-07-2026

Это не Алтайский край, а Республика Алтай - Онгудайский район, поворот с Чуйского тракта к с. Улита за Онгудаем.

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Мусик

10:33:22 02-07-2026

Неправильно (09:47:48 02-07-2026) Это не Алтайский край, а Республика Алтай - Онгудайский райо... а вот не зря у нас появился наместник по внешней политике АК!
что я говорил тут совсем недавно, а?
расти и прирастай наш АК!

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