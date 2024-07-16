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Огромные пробки образовались на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле

Движение затруднено в районе строящейся развязки

16 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки утром 16 июля / Изображение: "Яндекс Карты"
Пробки утром 16 июля / Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле утром 16 июля образовались пробки на Южном и Змеиногорском трактах перед строящейся развязкой, сообщают "Яндекс Карты".

На Змеиногорском в сторону города затор растянулся на 3,6 км.

На Южном тракте и проспекте Дзержинского в поселке Южном длина пробки составляет почти столько же – 3,4 км.

Несмотря на крайне напряженную ситуацию на этом участке, в целом по городу дорожная обстановка оценивается всего в 4 балла.

Подобная ситуация наблюдалась и накануне.

Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.

Барнаул Пробки

Комментарии 10

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Гость

08:51:37 16-07-2024

Вот и хорошо. Городите там побольше человейников. Такой посёлок Южный был уютный.

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Бдл

20:29:37 16-07-2024

Гость (08:51:37 16-07-2024) Вот и хорошо. Городите там побольше человейников. Такой посё... может вместо того чтобы усиленно размножаться ради мат-капитала чаще бы предохранялись.
а представь что когда нибудь у нас в городе построят метро-трам.
это годами будут перекрыты улицы пока будут строить тоннели.

Зато потом ты же первым побежишь обкатывать подземку.

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Бельмесево

09:26:40 16-07-2024

.... "в целом по городу дорожная обстановка оценивается всего в 4 балла" - так заехать то в город не возможно.
Просим в часы пик утром и вечером поставить регулировщиков на кольце, потому что путей объезда пробки то как таковых нет.

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Гость

09:28:18 16-07-2024

Толи ещё будет с этой развязкой.

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Городской

09:52:16 16-07-2024

Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвлекаться. В свои сельпо ходили бы и нам пробки не создавали.

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Мусик

09:57:21 16-07-2024

Городской (09:52:16 16-07-2024) Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвле... согл, Бул - тот еще колхоз.

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Гость

10:45:39 16-07-2024

Городской (09:52:16 16-07-2024) Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвле... Ваше высказывание отлично характеризует вашу токсичную личность.

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Гость

11:09:55 16-07-2024

Хорошо что я не пожалел денег и приобрёл хрущёвочку в тихом Центре. Сейчас тишина, с выселок народ прибывает дозированно. Жить надо там, где работаешь. В сёлах ищите работу, раз живёте за городом.

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Гость

13:21:54 16-07-2024

Гость (11:09:55 16-07-2024) Хорошо что я не пожалел денег и приобрёл хрущёвочку в тихом ... Крышу только отремонтируй. Как это сделал я. Пока соседи ставят после дождей тазики, у нас сухо и хорошо :)

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Гость

11:10:21 16-07-2024

Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвлекаться..................Ерунду не говорите. У них страда в самом разгаре, а они развлекаться в Барнаул поехали. Ну-ну. Эти пробки-временное явление. Я на Южном живу и не ною по этому поводу. Каждый день там на работу езжу.

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