Огромные пробки образовались на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле

Движение затруднено в районе строящейся развязки

16 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки утром 16 июля / Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле утром 16 июля образовались пробки на Южном и Змеиногорском трактах перед строящейся развязкой, сообщают "Яндекс Карты".

На Змеиногорском в сторону города затор растянулся на 3,6 км.

На Южном тракте и проспекте Дзержинского в поселке Южном длина пробки составляет почти столько же – 3,4 км.

Несмотря на крайне напряженную ситуацию на этом участке, в целом по городу дорожная обстановка оценивается всего в 4 балла.

Подобная ситуация наблюдалась и накануне.

Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.