Огромные пробки образовались на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле
Движение затруднено в районе строящейся развязки
16 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки утром 16 июля / Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле утром 16 июля образовались пробки на Южном и Змеиногорском трактах перед строящейся развязкой, сообщают "Яндекс Карты".
На Змеиногорском в сторону города затор растянулся на 3,6 км.
На Южном тракте и проспекте Дзержинского в поселке Южном длина пробки составляет почти столько же – 3,4 км.
Несмотря на крайне напряженную ситуацию на этом участке, в целом по городу дорожная обстановка оценивается всего в 4 балла.
Подобная ситуация наблюдалась и накануне.
Ранее на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор изменили схему движения для строительства развязки. Рассказали, как устроен проезд.
08:51:37 16-07-2024
Вот и хорошо. Городите там побольше человейников. Такой посёлок Южный был уютный.
20:29:37 16-07-2024
Гость (08:51:37 16-07-2024) Вот и хорошо. Городите там побольше человейников. Такой посё... может вместо того чтобы усиленно размножаться ради мат-капитала чаще бы предохранялись.
а представь что когда нибудь у нас в городе построят метро-трам.
это годами будут перекрыты улицы пока будут строить тоннели.
Зато потом ты же первым побежишь обкатывать подземку.
09:26:40 16-07-2024
.... "в целом по городу дорожная обстановка оценивается всего в 4 балла" - так заехать то в город не возможно.
Просим в часы пик утром и вечером поставить регулировщиков на кольце, потому что путей объезда пробки то как таковых нет.
09:28:18 16-07-2024
Толи ещё будет с этой развязкой.
09:52:16 16-07-2024
Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвлекаться. В свои сельпо ходили бы и нам пробки не создавали.
09:57:21 16-07-2024
Городской (09:52:16 16-07-2024) Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвле... согл, Бул - тот еще колхоз.
10:45:39 16-07-2024
Городской (09:52:16 16-07-2024) Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвле... Ваше высказывание отлично характеризует вашу токсичную личность.
11:09:55 16-07-2024
Хорошо что я не пожалел денег и приобрёл хрущёвочку в тихом Центре. Сейчас тишина, с выселок народ прибывает дозированно. Жить надо там, где работаешь. В сёлах ищите работу, раз живёте за городом.
13:21:54 16-07-2024
Гость (11:09:55 16-07-2024) Хорошо что я не пожалел денег и приобрёл хрущёвочку в тихом ... Крышу только отремонтируй. Как это сделал я. Пока соседи ставят после дождей тазики, у нас сухо и хорошо :)
11:10:21 16-07-2024
Эти деревенские каждый день ездят в торговые центры поразвлекаться..................Ерунду не говорите. У них страда в самом разгаре, а они развлекаться в Барнаул поехали. Ну-ну. Эти пробки-временное явление. Я на Южном живу и не ною по этому поводу. Каждый день там на работу езжу.