Омичка не смогла вернуть квартиру по "схеме Долиной" и разнесла ее из мести

Женщина пригрозила въехавшей семье, что не даст им жизни в новой квартире

24 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Пожилая женщина учинила погром в квартире, которую не смогла вернуть, используя методы, аналогичные "схеме Долиной". Разгневанная пенсионерка уничтожила электропроводку, сорвала настенные покрытия и повредила стены.

По информации Shot, бывшая учительница из Омска в прошлом году продала свою трехкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Новыми хозяевами стала молодая пара, оформившая ипотеку и использовавшая материнский капитал для приобретения жилья. Перед заключением сделки пенсионерка предоставила медицинскую справку, подтверждающую ее дееспособность и добровольное согласие на продажу недвижимости.

После продажи она обещала сразу же переехать к своей племяннице, однако, получив деньги, уверяла покупателей, что не может быстро собрать вещи, и просила отсрочку для переезда. В то же время подала иск в суд, пытаясь вернуть квартиру, утверждая, что стала жертвой обмана. Однако суд поддержал молодую семью и вынес решение о выселении прежней владелицы.

В день выселения разъяренная старушка учинила разгром в квартире, повредив вентиляцию, разбив кафельную плитку и просверлив отверстия в полу. Когда молодая мать с детьми приехала заселяться, женщина устроила публичный скандал, собрав соседей, вызвав полицию и заявив в присутствии свидетелей, что не даст спокойно жить новым жильцам и они встретят Новый год в разрушенном доме.

Ключи / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Женщина выиграла суд у пенсионерки, продавшей квартиру по "схеме Долиной" в Петербурге

Суд обязал бывшую владелицу освободить жилье и выплатить 300 тысяч рублей почти за два года незаконного проживания
Avatar Picture
Гость

16:24:19 24-12-2025

Вот тварь же какая ....

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:29 24-12-2025

Пора положить конец этим схемам. Законодательно.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:20 24-12-2025

Будем посмотреть, как поведёт себя Долина.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:03 24-12-2025

Как не стыдно Долиной-Кудельман так позориться на всю страну!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:17:07 24-12-2025

Женщина должна подать заявление в суд и пусть учительница, которая всю жизнь , оказывается, была двуличной лицемеркой, пусть платит за ремонт. Хоть по сколько, но чтобы помнила до конца жизни, что на мошенников есть управа и учит этому своих внуков.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:51 25-12-2025

за 6 миллионов рублей --- а 6 миллионов то где?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:32:51 25-12-2025

Гость (09:22:51 25-12-2025) за 6 миллионов рублей --- а 6 миллионов то где?... могли бы и не заметить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:06 25-12-2025

Получается она разнесла уже чужое имущество ? Так то это статья уголовная уже, бабку надо определять на зону за такое.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:47:41 25-12-2025

психиатрическую скорую вызывать надо было, а потом возмещение ущерба заявлять, если с бабушкой все нормально, а если нет, то выселить и забыть

  -1 Нравится
Ответить
