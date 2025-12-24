Омичка не смогла вернуть квартиру по "схеме Долиной" и разнесла ее из мести
Женщина пригрозила въехавшей семье, что не даст им жизни в новой квартире
24 декабря 2025, 16:10, ИА Амител
Пожилая женщина учинила погром в квартире, которую не смогла вернуть, используя методы, аналогичные "схеме Долиной". Разгневанная пенсионерка уничтожила электропроводку, сорвала настенные покрытия и повредила стены.
По информации Shot, бывшая учительница из Омска в прошлом году продала свою трехкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Новыми хозяевами стала молодая пара, оформившая ипотеку и использовавшая материнский капитал для приобретения жилья. Перед заключением сделки пенсионерка предоставила медицинскую справку, подтверждающую ее дееспособность и добровольное согласие на продажу недвижимости.
После продажи она обещала сразу же переехать к своей племяннице, однако, получив деньги, уверяла покупателей, что не может быстро собрать вещи, и просила отсрочку для переезда. В то же время подала иск в суд, пытаясь вернуть квартиру, утверждая, что стала жертвой обмана. Однако суд поддержал молодую семью и вынес решение о выселении прежней владелицы.
В день выселения разъяренная старушка учинила разгром в квартире, повредив вентиляцию, разбив кафельную плитку и просверлив отверстия в полу. Когда молодая мать с детьми приехала заселяться, женщина устроила публичный скандал, собрав соседей, вызвав полицию и заявив в присутствии свидетелей, что не даст спокойно жить новым жильцам и они встретят Новый год в разрушенном доме.
16:24:19 24-12-2025
Вот тварь же какая ....
16:44:29 24-12-2025
Пора положить конец этим схемам. Законодательно.
16:55:20 24-12-2025
Будем посмотреть, как поведёт себя Долина.
18:16:03 24-12-2025
Как не стыдно Долиной-Кудельман так позориться на всю страну!
19:17:07 24-12-2025
Женщина должна подать заявление в суд и пусть учительница, которая всю жизнь , оказывается, была двуличной лицемеркой, пусть платит за ремонт. Хоть по сколько, но чтобы помнила до конца жизни, что на мошенников есть управа и учит этому своих внуков.
09:22:51 25-12-2025
за 6 миллионов рублей --- а 6 миллионов то где?
09:32:51 25-12-2025
Гость (09:22:51 25-12-2025) за 6 миллионов рублей --- а 6 миллионов то где?... могли бы и не заметить.
09:53:06 25-12-2025
Получается она разнесла уже чужое имущество ? Так то это статья уголовная уже, бабку надо определять на зону за такое.
14:47:41 25-12-2025
психиатрическую скорую вызывать надо было, а потом возмещение ущерба заявлять, если с бабушкой все нормально, а если нет, то выселить и забыть