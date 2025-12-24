Омичка не смогла вернуть квартиру по "схеме Долиной" и разнесла ее из мести

Женщина пригрозила въехавшей семье, что не даст им жизни в новой квартире

24 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Пожилая женщина учинила погром в квартире, которую не смогла вернуть, используя методы, аналогичные "схеме Долиной". Разгневанная пенсионерка уничтожила электропроводку, сорвала настенные покрытия и повредила стены.

По информации Shot, бывшая учительница из Омска в прошлом году продала свою трехкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Новыми хозяевами стала молодая пара, оформившая ипотеку и использовавшая материнский капитал для приобретения жилья. Перед заключением сделки пенсионерка предоставила медицинскую справку, подтверждающую ее дееспособность и добровольное согласие на продажу недвижимости.

После продажи она обещала сразу же переехать к своей племяннице, однако, получив деньги, уверяла покупателей, что не может быстро собрать вещи, и просила отсрочку для переезда. В то же время подала иск в суд, пытаясь вернуть квартиру, утверждая, что стала жертвой обмана. Однако суд поддержал молодую семью и вынес решение о выселении прежней владелицы.

В день выселения разъяренная старушка учинила разгром в квартире, повредив вентиляцию, разбив кафельную плитку и просверлив отверстия в полу. Когда молодая мать с детьми приехала заселяться, женщина устроила публичный скандал, собрав соседей, вызвав полицию и заявив в присутствии свидетелей, что не даст спокойно жить новым жильцам и они встретят Новый год в разрушенном доме.