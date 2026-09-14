В июне реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении, а среднемесячная начисленная зарплата достигла 114,7 тысячи рублей

14 сентября 2026, 17:29, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин сообщил в комментарии "Юнашев Live", что рост зарплат в России продолжится.

"У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться", — сказал он.

Политик подчеркнул, что глава государства неоднократно высказывался о важности создания в нашей стране экономики с высоким уровнем оплаты труда.

Согласно последним данным Росстата, в июне 2026 года реальные доходы россиян выросли на 3,4% по сравнению с прошлым годом, а за первое полугодие — на 6,5%. Среднемесячная зарплата сотрудников предприятий в июне составила 114,7 тысячи рублей, что на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что зарплаты в России по итогам 2026 года в среднем вырастут до 120 тысяч рублей.