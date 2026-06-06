Ортопед рассказала, как выбрать правильную летнюю обувь
Неправильная фиксация стопы грозит плоскостопием, "косточками" и хроническими болями в пояснице
06 июня 2026, 11:02, ИА Амител
Стопа — сложный механизм, отвечающий за опору, баланс и амортизацию. Но неправильно подобранная обувь разрушает ее работу, провоцируя серьезные ортопедические заболевания. При выборе летней пары внешний вид не должен быть единственным критерием, предупреждает в интервью "Газете.ру" травматолог-ортопед Антонина Завадская из сети ОРТЕКА.
Популярные модели — скрытые враги
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Слиперы с массивной подошвой амортизируют хорошо, но из-за полного отсутствия задника стопа болтается. Устойчивость падает, риск подвернуть ногу растет.
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Мюли с узким мысом — стильно, но губительно для стопы: передний отдел пережат, кровообращение нарушается, пальцы деформируются. Прямой путь к "косточке" и другим патологиям.
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Обувь на платформе — амортизирует, но без регулируемых застежек травмоопасна. Высокая жесткая подошва ломает естественную биомеханику ходьбы.
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Каблуки — главные вредители. Смещенный центр тяжести, давление на передний отдел стопы, натоптыши, деформация пальцев. При регулярном ношении страдают колени и позвоночник, возникает хроническая боль в пояснице.
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Сандалии, кеды, вьетнамки и балетки практически не амортизируют и не поддерживают свод стопы. Результат — перенапряжение мышц голеней, бедер и спины, плоскостопие, микротравмы и хронический дискомфорт.
Как выбрать правильную пару
По словам врача, безопасная и комфортная летняя обувь должна соответствовать нескольким параметрам:
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устойчивый каблук высотой 2–4 см;
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широкий передний отдел;
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регулируемые застежки и фиксирующий задник;
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ортопедический супинатор (равномерно распределяет нагрузку);
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гибкая нескользящая подошва (обеспечивает амортизацию).
«Также стоит обратить внимание на минимальное количество внутренних швов, жесткий задник, фиксирующий пятку и не препятствующий работе ахиллова сухожилия, а также регулируемую полноту. Примерять обувь рекомендуется вечером, когда ноги немного отекают», — советует Завадская.
11:53:56 06-06-2026
а где такую обувь найти она не сказала? видимо, только на заказ в ортопедических салонах
12:06:31 06-06-2026
Кроссовки придумали еще когда этот ортопед не родился.
13:23:10 06-06-2026
Гость (12:06:31 06-06-2026) Кроссовки придумали еще когда этот ортопед не родился.... приведите пример кроссовок с широким носом, а? если что, то носок должен быть как в кроксах)). я всю жизнь в кроссовках и много лет подолог говорит, что нужно менять обувь на ту, что в статье. типа кроссы это на время тренировки, на целый день не вариант.
15:48:47 06-06-2026
симпатичные кроссовки на фото-жаль что ИИ