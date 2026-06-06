Ортопед рассказала, как выбрать правильную летнюю обувь

Неправильная фиксация стопы грозит плоскостопием, "косточками" и хроническими болями в пояснице

06 июня 2026, 11:02, ИА Амител

Кроссовки, обувь/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Стопа — сложный механизм, отвечающий за опору, баланс и амортизацию. Но неправильно подобранная обувь разрушает ее работу, провоцируя серьезные ортопедические заболевания. При выборе летней пары внешний вид не должен быть единственным критерием, предупреждает в интервью "Газете.ру" травматолог-ортопед Антонина Завадская из сети ОРТЕКА.

Популярные модели — скрытые враги

Слиперы с массивной подошвой амортизируют хорошо, но из-за полного отсутствия задника стопа болтается. Устойчивость падает, риск подвернуть ногу растет.

Мюли с узким мысом — стильно, но губительно для стопы: передний отдел пережат, кровообращение нарушается, пальцы деформируются. Прямой путь к "косточке" и другим патологиям.

Обувь на платформе — амортизирует, но без регулируемых застежек травмоопасна. Высокая жесткая подошва ломает естественную биомеханику ходьбы.

Каблуки — главные вредители. Смещенный центр тяжести, давление на передний отдел стопы, натоптыши, деформация пальцев. При регулярном ношении страдают колени и позвоночник, возникает хроническая боль в пояснице.

Сандалии, кеды, вьетнамки и балетки практически не амортизируют и не поддерживают свод стопы. Результат — перенапряжение мышц голеней, бедер и спины, плоскостопие, микротравмы и хронический дискомфорт.

Как выбрать правильную пару

По словам врача, безопасная и комфортная летняя обувь должна соответствовать нескольким параметрам:

устойчивый каблук высотой 2–4 см;

широкий передний отдел;

регулируемые застежки и фиксирующий задник;

ортопедический супинатор (равномерно распределяет нагрузку);

гибкая нескользящая подошва (обеспечивает амортизацию).