На Алтае сельчанка развела во дворе костёр и сожгла две квартиры

Сельчанка нарушила требования особого противопожарного режима

27 апреля 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае жительница села Михайловка Бурлинского района развела во дворе костёр, из-за которого сгорело две квартиры.

Как сообщили в главке регионального МЧС, с 26 апреля в муниципалитете действует особый противопожарный режим, но местную жительницу это не остановило.

"Хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловка разожгла во дворе костёр. Итог плачевен – огонь уничтожил её квартиру и ещё одну, в которой, по счастью, никто не живёт. Пожарные огонь потушили и не дали распространиться на другие строения", – отметили в ведомстве.

Спасатели призвали придерживаться требований особого противопожарного режима.

Напомним, в Алтайском крае 12 апреля объявили пожароопасный сезон.