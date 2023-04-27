На Алтае сельчанка развела во дворе костёр и сожгла две квартиры
Сельчанка нарушила требования особого противопожарного режима
27 апреля 2023, 19:35, ИА Амител
В Алтайском крае жительница села Михайловка Бурлинского района развела во дворе костёр, из-за которого сгорело две квартиры.
Как сообщили в главке регионального МЧС, с 26 апреля в муниципалитете действует особый противопожарный режим, но местную жительницу это не остановило.
"Хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловка разожгла во дворе костёр. Итог плачевен – огонь уничтожил её квартиру и ещё одну, в которой, по счастью, никто не живёт. Пожарные огонь потушили и не дали распространиться на другие строения", – отметили в ведомстве.
Спасатели призвали придерживаться требований особого противопожарного режима.
Напомним, в Алтайском крае 12 апреля объявили пожароопасный сезон.
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