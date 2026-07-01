От многомиллионных доходов к зарплате в колонии: сколько теперь получает Елена Блиновская
До задержания ее ежемесячный доход достигал порядка 100 млн рублей
01 июля 2026, 14:18, ИА Амител
Елена Блиновская, находясь в местах лишения свободы, зарабатывает чуть более шести тысяч рублей в месяц, сообщает Shot. До ареста ее доход достигал около 100 миллионов рублей.
«В колонии Владимирской области 44-летняя блогер работает швеей. Ее зарплата составляет 6700 рублей в месяц, но в феврале, из-за проблем со здоровьем, она упала до 2900 рублей. За полгода Блиновская заработала около 36 тысяч рублей», — пишет издание.
Ее имущество конфисковали, но в декабре 2025 года Блиновской начислили ежегодный налог в размере 267 тысяч рублей, из которых 97 тысяч относились к конфискованному Lamborghini Urus. Блиновская не выплатила этот долг и накопила задолженность в 197 тысяч рублей с учетом пеней.
Ранее суд конфисковал у отца Блиновской недвижимость на 50 миллионов рублей и планирует продать ее на аукционе.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Марии Ознобихиной и признал недействительными сделки по передаче недвижимости от Олега Останина (отца Блиновской) в пользу других лиц.
Апартаменты в 4-м Верхне-Михайловском проезде, а также машино-места и кладовки стоимостью 50 миллионов рублей, ранее принадлежавшие Останину, теперь переходят в собственность Блиновской. Эти активы будут проданы на аукционе, вырученные средства пойдут на погашение ее долгов перед кредиторами.
14:30:47 01-07-2026
Да, лоханулась чуток! Могла бы и не пожалеть денег на хороший диагноз, как Лерчек...
14:51:44 01-07-2026
Выйдет - отобьёт за полгода. Дураков в РФ на сто лет припасено.
14:43:24 01-07-2026
"Заработал бабосики? Отправь их в иную юрисдикцию. Не храни тут." - казалось бы очевидное решение. Но нет, все эти коучи и тренеры личностного роста такие не умные.
14:47:19 01-07-2026
"До задержания ее ежемесячный доход достигал порядка 100 млн рублей"
Можно только представить, сколько миллиардов ждут её на свободе!
18:50:45 01-07-2026
Мне печально осознавать сколько недалеких людей несут ТАКИМ деньги. это конечно их выбор -лохов на сто веков вперед припасено.