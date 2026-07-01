До задержания ее ежемесячный доход достигал порядка 100 млн рублей

01 июля 2026, 14:18, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: Телеграм-канал Shot

Елена Блиновская, находясь в местах лишения свободы, зарабатывает чуть более шести тысяч рублей в месяц, сообщает Shot. До ареста ее доход достигал около 100 миллионов рублей.

«В колонии Владимирской области 44-летняя блогер работает швеей. Ее зарплата составляет 6700 рублей в месяц, но в феврале, из-за проблем со здоровьем, она упала до 2900 рублей. За полгода Блиновская заработала около 36 тысяч рублей», — пишет издание.

Ее имущество конфисковали, но в декабре 2025 года Блиновской начислили ежегодный налог в размере 267 тысяч рублей, из которых 97 тысяч относились к конфискованному Lamborghini Urus. Блиновская не выплатила этот долг и накопила задолженность в 197 тысяч рублей с учетом пеней.

Ранее суд конфисковал у отца Блиновской недвижимость на 50 миллионов рублей и планирует продать ее на аукционе.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Марии Ознобихиной и признал недействительными сделки по передаче недвижимости от Олега Останина (отца Блиновской) в пользу других лиц.

Апартаменты в 4-м Верхне-Михайловском проезде, а также машино-места и кладовки стоимостью 50 миллионов рублей, ранее принадлежавшие Останину, теперь переходят в собственность Блиновской. Эти активы будут проданы на аукционе, вырученные средства пойдут на погашение ее долгов перед кредиторами.