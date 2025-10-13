Мосгорсуд сократил срок наказания "королеве марафонов" Елене Блиновской с 5 до 4,5 года

На заседании присутствовали родители Блиновской

13 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/elena_blinovskaya

Елене Блиновской отказали в отсрочке исполнения наказания до 2034 года, когда ее детям исполнится 14 лет. Суд сократил срок лишения свободы до четырех лет и шести месяцев и уменьшил штраф до 950 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На заседании присутствовали родители Блиновской. Мать блогерши заявила, что налоговая служба значительно завысила сумму долга. Также под арест попала квартира брата женщины – Александра, который утверждает, что не имел с сестрой финансовых связей.

Адвокаты настаивают, что во время следствия были допущены нарушения и роль Блиновской в мошеннической схеме не была четко определена. Защита просит исключить конфискацию имущества семьи и учесть признание вины.

Сама Блиновская заявила, что раскаивается в содеянном и тяжело переживает разлуку с детьми. Она подчеркнула, что ее изоляция негативно влияет на семью. Заседание проходило в режиме видеосвязи из СИЗО.