Отопление, мигранты, иноагенты. Какие законы вступили в силу с 1 ноября

За нарушение в подготовке к отопительному сезону теперь будут штрафовать

01 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Депутаты / Фото: amic.ru
В России с началом ноября вступают в силу новые законы, включая положения о штрафах за невыполнение требований при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

За игнорирование обнаруженных недочетов при подготовке к подаче отопления для юридических лиц предусматривается штраф до 40 тысяч рублей, а для ответственных лиц – до 10 тысяч рублей.

Ужесточаются меры в отношении лиц, признанных иностранными агентами. Предусматривается наказание в виде уголовного заключения на срок до двух лет в случае повторного нарушения порядка деятельности иностранного агента или наличия судимости за аналогичное правонарушение.

В течение ноября будет усилен надзор за мигрантами. В Москве и Московской области завершается экспериментальный период регистрации иностранных граждан по месту пребывания.

Володин отметил, что внедрение дополнительного механизма позволит усилить контроль за пребыванием иностранных граждан, что будет способствовать уменьшению числа административных и уголовных правонарушений.

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:08:52 01-11-2025

А "судьи" кто, зачисляющие в "иноагенты" тех, чья сермяжная правда не стыкуется с навязываемой пропагандой?

  -2 Нравится
Ответить
