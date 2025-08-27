За первые восемь месяцев 2025 года россияне обсуждали законы о штрафах за поиск экстремизма в Сети, создание национального мессенджера и другие

Большая часть 2025 года уже позади. За восемь месяцев было принято немало резонансных законов – например, о создании национального мессенджера, об умышленном поиске экстремистских материалов в Сети, о локализации такси и так далее. Депутаты продолжали вводить ограничения в отношении иноагентов и корректировать миграционное законодательство. Amic.ru рассказывает о главных законах последних месяцев.

Создание национального мессенджера

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера с аудиторией 500 тысяч пользователей в сутки, объединенного с сервисами государственных и муниципальных услуг. В июне 2025 года правительство определило, что сервис создадут на базе мессенджера Max, который разработала дочерняя структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа". Подробнее о Max можно прочитать здесь.

Пресс-служба Госдумы сообщала, что на мессенджер перемещают образовательные сервисы и чаты, которые используют образовательные учреждения разных уровней. Также с 1 июня чиновникам, банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций запретили пользоваться зарубежными мессенджерами для общения. А с 1 сентября Max начнут предустанавливать на все смартфоны и планшеты, продающиеся в России.

Кроме того, 13 августа Роскомнадзор заблокировал звонки через иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для борьбы с мошенниками. Многие россияне связали блокировку с продвижением мессенджера Max.

Штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов

Пожалуй, пока самым резонансным законом года являются введенные штрафы (от трех до пяти тысяч рублей) за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Закон подразумевает поиск конкретно тех материалов, которые включены в официально опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указаны в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Также Госдума ввела штраф за рекламу VPN на сумму от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей – для юрлиц.

Заодно парламентарии приняли и штрафы за передачу паролей без согласия пользователя. За это гражданам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей.

Все эти нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Локализация такси

В мае 2025 года был принят закон об установлении требований к уровню локализации такси. Теперь для включения автомобиля в реестр такси нужно соответствовать одному из двух требований: либо набрать нужное количество баллов локализации, либо же авто должно быть произведено в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Требования не будут применяться к машинам, которые внесены в региональные реестры до 1 марта 2026 года, к транспортным средствам в реестрах Сибирского федерального округа и Калининградской области – до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО – до 1 марта 2030 года.

Планируется, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения авто в реестр такси станет число набранных баллов локализации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Подробнее о том, к чему может привести закон, можно прочитать здесь.

Фильмы только с традиционными ценностями

В июле депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли изменения требований к выдаче прокатного удостоверения фильмам. А именно закон расширил перечень для отказа в выдаче документа. Теперь отказать в прокатном удостоверении могут, если в нем есть материалы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандируют их отрицание.

Также российский Минкульт сможет скорректировать ранее выданное прокатное удостоверение, чтобы "актуализировать сведения о запрете распространения среди детей".

Владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей (например, онлайн-кинотеатров) по требованию Роскомнадзора должны будут в течение суток удалить с платформы фильм или сериал, если у него отозвали проектное удостоверение или выдали заключение о наличии материалов, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности. Владельцы соцсетей должны будут вести специальный мониторинг, чтобы выявить такой контент. Закон начнет работать с 1 марта 2026 года, сообщает сайт Госдумы.

Призыв в армию в течение года

В апреле 2025 года депутаты приняли поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". По ним, если решение о призыве на срочную службу не было исполнено в период призыва, оно будет действовать еще год и молодого человека отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения медкомиссии. Если возникли новые обстоятельства, то призывная комиссия субъекта РФ может отменить свое решение. Также закон разрешил регионам создавать единые пункты призыва.

Защита религиозных символов

15 июля 2025 года депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. А именно законотворцы запретили изображать в СМИ, рекламе, интернете, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг храмы и другие объекты традиционных религий России без символов, которые являются их неотъемлемой частью. Запрет относится к религиозным символам христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий. Так, например, запрещено использовать изображение православного храма без креста.

«В соответствии с законом не допускается использование в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков и их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов», – сказано на сайте Госдумы.

Исключение – случаи, когда показываются исторические изображения. Здесь должен быть указан период времени, когда религиозные символы на здании отсутствовали. Также можно изображать религиозный объект без символа, если демонстрация этого символа может повлечь за собой его осквернение. Подробнее о законе amic.ru рассказывал здесь.

Миграционные законы

В 2025 году уже был принят ряд законов в сфере миграции. В июле депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Он дополнился сразу несколькими статьями УК РФ: убийство, вовлечение в занятие проституцией, организация незаконной миграции и так далее. Полный список статей можно посмотреть здесь.

Тогда же депутаты одобрили законопроект, который внедрил новые механизмы передачи информации о детях мигрантов между МВД России и органами управления в сфере образования. Мера позволит отслеживать и проверять законность нахождения семьи ребенка в России, а также следить за нарушением миграционного законодательства.

Еще народные избранники ввели дополнительные госпошлины для иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки. Также повысились и некоторые действующие пошлины – например, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства.

При этом часть мигрантов, которые работают в России в рамках квоты правительства, Госдума освободила от сдачи экзамена по русскому языку и истории России, который законотворцы ввели в 2024 году. Отмечается, что освобождение от сдачи экзаменов не коснется профессий, которые подразумевают взаимодействие с гражданами.

Запреты для иноагентов и уехавших

Весной 2025 года Госдума запретила иноагентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых. Ранее мера действовала только в отношении несовершеннолетних.

25 марта Госдума приняла закон, который запрещает распространение рекламы на ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, на запрещенных и заблокированных ресурсах, а также на ресурсах иноагентов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Еще депутаты усилили ответственность за нарушение маркировки материалов, которые созданы или распространяются иноагентами. Штраф для граждан повысился с 10–30 тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить 100–300 тысяч рублей, а юрлица – от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, весной вступил в силу закон, который ввел дополнительные основания для признания иностранными агентами. Теперь признают иноагентами тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций (в которых не участвует Россия), помогает иностранным госорганам в действиях против безопасности России, а также вовлекает граждан (в том числе несовершеннолетних) в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые можно использовать во вред России.

Кроме того, Госдума приняла несколько мер и против уехавших граждан, нарушивших закон. Депутаты разрешили проведение судебного разбирательства без участия подсудимого, покинувшего Россию и совершившего противоправное деяние. Норма коснется порядка 20 составов преступлений, включая публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, распространение фейков о ВС РФ, реабилитацию нацизма и так далее. Народные избранники ввели и уголовную ответственность (сроком до семи лет) за оказание содействия (по найму или за плату) международным организациям, в которых Россия не участвует.

За призывы к санкциям против России законодатели ввели уголовную ответственность сроком до пяти лет. Также реальный срок грозит тем, кто дискредитирует ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех этих случаях у преступника будут конфисковывать имущество.

Увеличение пособия по беременности студенток

В июле 2025 года во втором и третьем чтениях депутаты также приняли закон, который увеличил размер пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, колледжах и научных организациях. Средний размер пособий по беременности и родам повысили до прожиточного минимума трудоспособного населения региона, где женщина проживает. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Защита русского языка

В июне 2025 года Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных заимствований в публичном пространстве. По новым правилам вывески, указатели, информационные таблички в магазинах и публичных местах должны быть написаны на русском языке. Также можно дублировать их на языке народов России или на иностранных языках. Кроме того, застройщики обязаны будут использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если имеется в виду реклама новых объектов недвижимости. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Законы против мошенников

В июле 2025 года депутаты ввели штрафы до 700 тысяч рублей или лишение свободы для граждан, которые организуют деятельность по передаче абонентских номеров мобильной связи "из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления". Также теперь действует административная ответственность (штраф от 30 до 50 тысяч рублей) за незаконную передачу номера телефона другому лицу. При этом штраф грозить не будет, если речь идет о кратковременной передаче номера для получения услуг связи в личных целях.

В том же месяце был принят комплексный закон, который ввел наказание до трех лет лишения свободы для клиентов банков, из корыстных побуждений передавших свою карту или доступ к счету мошеннику или совершивших неправомерные операции по указанию злоумышленника. За покупку чужой карты или доступа к чужому счету из корыстных побуждений, за их дальнейшую передачу и осуществление неправомерных операций нарушителю грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Кроме того, теперь банки будут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним только с согласия родителей или законных представителей.

Следователи и дознаватели по новым законам получили право в рамках досудебного производства по уголовному делу приостанавливать подозрительные операции на срок не более десяти суток для последующего наложения ареста на них.

Также сотовые операторы должны будут прекратить вывод денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если у правоохранителей есть основания считать, что эти средства использовались при совершении преступлений. При выдаче заемных средств депутаты установили "период охлаждения", в который финансовые операции совершаться не будут. А еще кредитные и микрофинансовые организации обязали проводить дополнительные проверки операций и транзакций на мошенничество.