Парк развлечений в ТРЦ "Арена" продают в Барнауле за 2,2 млн рублей
У бизнеса есть собственный сайт, Telegram-канал, страница во "ВКонтакте" и реклама в 2ГИС
09 мая 2026, 22:39, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу парк развлечений площадью 1100 квадратных метров. Готовый бизнес расположен в Индустриальном районе города и включает сразу десять аттракционов, бар и отдельную комнату для проведения дней рождения.
Согласно опубликованному объявлению, на территории парка работают арена виртуальной реальности, дрифткары, комната страха, квест-зона, роллер на воде, рыбалка, лазерный и ленточный лабиринты, а также комната смеха.
Кроме того, в парке оборудован бар, где посетителям предлагают мягкое мороженое, молочные коктейли, кофе, сахарную вату и вареную кукурузу. Также на объекте есть ресепшен и отдельное помещение для детских праздников.
По словам продавца, ежемесячная выручка бизнеса составляет около 500 тысяч рублей. Расходы оцениваются в 200 тысяч рублей, а прибыль — примерно в 200 тысяч рублей в месяц. Заявленный срок окупаемости — около десяти месяцев.
В парке работают два сотрудника с общей зарплатой 80 тысяч рублей. Помещение арендуется.
Также у бизнеса есть собственный сайт, Telegram-канал, страница во "ВКонтакте" и реклама в 2ГИС.
Стоимость готового бизнеса составляет 2,2 миллиона рублей.
11:48:39 10-05-2026
Право аренды продать за 2,2 ляма - круто!
17:44:22 10-05-2026
что за глупый бред, кому ЭТО теерь нужно??? покупаешь ноут и VR - готово, парк дома