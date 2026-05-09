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Парк развлечений в ТРЦ "Арена" продают в Барнауле за 2,2 млн рублей

У бизнеса есть собственный сайт, Telegram-канал, страница во "ВКонтакте" и реклама в 2ГИС

09 мая 2026, 22:39, ИА Амител

В ТРЦ "Арена" продают парк развлечений / Фото: "Авито"
В ТРЦ "Арена" продают парк развлечений / Фото: "Авито"

В Барнауле выставили на продажу парк развлечений площадью 1100 квадратных метров. Готовый бизнес расположен в Индустриальном районе города и включает сразу десять аттракционов, бар и отдельную комнату для проведения дней рождения.

Согласно опубликованному объявлению, на территории парка работают арена виртуальной реальности, дрифткары, комната страха, квест-зона, роллер на воде, рыбалка, лазерный и ленточный лабиринты, а также комната смеха.

Кроме того, в парке оборудован бар, где посетителям предлагают мягкое мороженое, молочные коктейли, кофе, сахарную вату и вареную кукурузу. Также на объекте есть ресепшен и отдельное помещение для детских праздников.

По словам продавца, ежемесячная выручка бизнеса составляет около 500 тысяч рублей. Расходы оцениваются в 200 тысяч рублей, а прибыль — примерно в 200 тысяч рублей в месяц. Заявленный срок окупаемости — около десяти месяцев.

В парке работают два сотрудника с общей зарплатой 80 тысяч рублей. Помещение арендуется.

Также у бизнеса есть собственный сайт, Telegram-канал, страница во "ВКонтакте" и реклама в 2ГИС.

Стоимость готового бизнеса составляет 2,2 миллиона рублей.

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Продавец указывает, что комплекс ориентирован на разные категории туристов
НОВОСТИЭкономика

Барнаул бизнес
       

Комментарии 2

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Вежливый Человек

11:48:39 10-05-2026

Право аренды продать за 2,2 ляма - круто!

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Гость

17:44:22 10-05-2026

что за глупый бред, кому ЭТО теерь нужно??? покупаешь ноут и VR - готово, парк дома

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