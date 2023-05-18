Увы, не по всем. И это несмотря на то, что мы дали такой широкий список резервных дней и предметов для пересдачи.

Попытаться исправить ситуацию в этом же году можно всего лишь по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Это-то, вероятно, и подливает масла в огонь – стресс у одиннадцатиклассников зачастую только нарастает.

Да и причём с математикой всё не так просто. Если ученик выбрал для сдачи оба уровня экзамена, базовый и профильный, и завалил их, то пересдать предмет в этом году ему не разрешат.

А вот если выпускник выбрал только один уровень и не справился с экзаменом, то он имеет право пересдать его в резервные дни. В этом же году.