Пересдавать ЕГЭ летом предлагают разрешить школьникам: как такое возможно?
Сдача ЕГЭ — очень волнительный период для большинства выпускников школ и их родителей. И иногда случается так, что у школьника не получается сдать экзамен с первого раза
18 мая 2023, 16:11, Анастасия Бичакова
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать выпускникам шанс пересдавать ЕГЭ летом, до начала следующего учебного года. Такое обращение он направил в Минпросвещения.
Зачем такая возможность одиннадцатиклассникам и, вообще, как и в какие сроки можно пересдать ЕГЭ в 2023 году – читайте в материале amic.ru.
Когда можно пересдать ЕГЭ в 2023 году?
В резервные дни. Другого варианта, к сожалению, нет.
Вот полное расписание резервного периода.
- 22 июня (четверг) – русский язык;
- 23 июня (пятница) – география, литература, иностранные языки (устная часть);
- 26 июня (понедельник) – математика профильного уровня;
- 27 июня (вторник) – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 28 июня (среда) – обществознание, химия;
- 29 июня (четверг) – история, физика;
- 1 июля (суббота) – по всем учебным предметам.
И, да, осенью есть ещё дополнительный период.
- 6 сентября (среда) – русский язык;
- 12 сентября (вторник) – математика базового уровня.
Но не следует забывать, что последние две даты выпадают уже начало следующего учебного года… Преимущественно после окончания приёмных кампаний в университетах.
И поэтому выпускникам предлагают разрешить пересдавать ЕГЭ летом?
Да. Чтобы школьники не испытывали стресс в ожидании пересдачи и, собственно, от страха не сдать ЕГЭ, не поступить в вуз.
Чернышов отметил, что примерно 73% выпускников школ жалуются на сильный стресс, а 22% и вовсе принимают перед ЕГЭ успокоительные препараты.
"[Возможность пересдавать ЕГЭ летом] позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты", – считает он. Об этом пишет ТАСС.
Понятно, ну а по всем ли предметам можно пересдать ЕГЭ?
Увы, не по всем. И это несмотря на то, что мы дали такой широкий список резервных дней и предметов для пересдачи.
Попытаться исправить ситуацию в этом же году можно всего лишь по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Это-то, вероятно, и подливает масла в огонь – стресс у одиннадцатиклассников зачастую только нарастает.
Да и причём с математикой всё не так просто. Если ученик выбрал для сдачи оба уровня экзамена, базовый и профильный, и завалил их, то пересдать предмет в этом году ему не разрешат.
А вот если выпускник выбрал только один уровень и не справился с экзаменом, то он имеет право пересдать его в резервные дни. В этом же году.
Что же делать с профильными предметами? По ним ЕГЭ вообще никак нельзя пересдать?
Есть нюансы. В этот же год пересдать ЕГЭ по профильным предметам – к примеру, по физике или биологии – нельзя. Пока такой возможности нет.
Придётся подождать годик.
То есть можно пересдать ЕГЭ по профильному предмету на следующий год?
Да. Можно получше подготовиться и сдать ЕГЭ по профильному предмету на следующий год.
Однако это уж тем более стресс.
А в каких вообще случаях выпускник имеет право пересдать ЕГЭ?
Само собой, заветный шанс пересдать ЕГЭ есть у выпускников, которые на экзамене по математике и русскому языку не набрали минимальный балл. А иначе можно просто остаться без аттестата – его в таком случае не выдадут.
И, следовательно, потеряется возможность поступить в вуз. А для большинства школьников и их родителей это неприятная новость. И даже очень.
Кроме того, пересдать (хотя в некоторых случаях это может быть и первой попыткой) ЕГЭ в резервный день могут те, кто не смог сделать это в основной день по уважительным причинам. Среди них:
- болезнь или плановая операция;
- внезапное ухудшение самочувствия на экзамене (при этом потребуется справка от врача);
- попадание в аварию;
- смерть близкого родственника;
- ЧП в пункте проведения экзамена;
- экзамены по разным предметам выпадают на один день.
Кого не пустят на пересдачу?
Тех, кто нарушил правила поведения на ЕГЭ, не допустят к пересдаче в текущем году. Только в следующем.
И даже если выпускник завалил русский язык или математику. Нет, и всё.
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