Питьевая вода в России за год подорожала на 11%
Минералка в маленькой бутылке прибавила 6,9% и достигла 62,5 рубля
26 мая 2026, 10:46, ИА Амител
Вода на полках магазинов в Барнауле / Фото: amic.ru
Специалисты сервиса мониторинга цен "Ценозавр" проанализировали изменение стоимости воды разных производителей в торговых сетях российских городов. С результатами исследования ознакомилась "Газета.ру".
За год подорожали оба основных вида воды. Самый заметный рост отмечен в категории питьевой негазированной воды в бутылках объемом 1,5 литра: цена выросла на 11,1%, достигнув в среднем 50,9 рубля.
Минеральная газированная вода в бутылках по 0,5 литра прибавила 6,9% — теперь ее средняя стоимость составляет 62,5 рубля.
В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений.
10:54:22 26-05-2026
Только жизнь человечья дешевеет, остальное все колосится!
10:56:15 26-05-2026
А что не подорожало? Только неликвид, который никому не нужен.
12:58:19 26-05-2026
а что это прям проблема*? в кране воды вагоны ставьте многоканальный фильтр и пейте!