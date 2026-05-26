Питьевая вода в России за год подорожала на 11%

Минералка в маленькой бутылке прибавила 6,9% и достигла 62,5 рубля

26 мая 2026, 10:46, ИА Амител

Вода на полках магазинов в Барнауле / Фото: amic.ru

Специалисты сервиса мониторинга цен "Ценозавр" проанализировали изменение стоимости воды разных производителей в торговых сетях российских городов. С результатами исследования ознакомилась "Газета.ру".

За год подорожали оба основных вида воды. Самый заметный рост отмечен в категории питьевой негазированной воды в бутылках объемом 1,5 литра: цена выросла на 11,1%, достигнув в среднем 50,9 рубля.

Минеральная газированная вода в бутылках по 0,5 литра прибавила 6,9% — теперь ее средняя стоимость составляет 62,5 рубля.

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений.